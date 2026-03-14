Clínica Godoy Cruz celebró sus 80 años: mirá todos los sociales del festejo

A lo largo de ocho décadas, la Clínica Godoy Cruz se ha posicionado como un referente en la atención especializada en nariz, garganta y oídos, acompañando a generaciones de pacientes mendocinos. En 2026, la institución celebra sus 80 años de trayectoria, innovación tecnológica y una mirada profundamente humana de la medicina.

Ubicada en Godoy Cruz 333, en la Ciudad de Mendoza , la clínica abrió sus puertas el 10 de marzo de 1946. El proyecto nació de la iniciativa de un grupo de médicos que decidió apostar por un modelo especializado de atención en otorrinolaringología. Aquella visión inicial fue impulsada por los doctores Domingo Brandi, Dante D’Angela Patrucco, Bernardo Ferreyra, Juan Francisco Gelardi, Julio César Imazio, Roberto Labari, Andrés Felipe Mauricio, Luis Mazziotti, Salvador Notti, Luciano Rodríguez Echandía y Enrique Saccone. Con el paso del tiempo, ese emprendimiento médico fue creciendo hasta convertirse en una institución reconocida dentro de la provincia y también a nivel nacional.

Desde sus primeros años, la clínica se enfocó en ofrecer una atención integral dentro de la especialidad. A lo largo de las décadas, ese enfoque se fue ampliando con la incorporación de nuevas áreas médicas y con un equipo profesional cada vez más diverso. Actualmente, el staff está integrado por más de 40 especialistas que trabajan en distintas ramas de la otorrinolaringología, entre ellas rinología (que incluye cirugía estética nasal), audiología, fonoaudiología, cabeza y cuello, disfagia, alergias y medicina del sueño.

A estas especialidades se sumaron también unidades complementarias para la atención integral del paciente. La clínica cuenta con servicios de cardiología, kinesiología y laboratorio de análisis clínicos, lo que permite ampliar el abordaje médico y acompañar distintas necesidades de diagnóstico y tratamiento.

Uno de los pilares más importantes de la institución ha sido siempre su servicio de guardia. La clínica mantiene un sistema de atención permanente que responde a urgencias relacionadas con la especialidad de otorrinolaringología. Este servicio funciona las 24 horas, los 365 días del año, lo que garantiza que los pacientes puedan recibir asistencia inmediata ante cualquier situación de emergencia vinculada a nariz, garganta u oídos.

Pero además de la atención médica cotidiana, la institución también cumple un rol fundamental en la formación de nuevos profesionales. La Clínica Godoy Cruz cuenta con un programa de residencia destinado a preparar especialistas en otorrinolaringología. Allí se forman médicos que luego continúan desarrollando su carrera dentro de la disciplina.

La doctora Elena Molina, integrante de la gerencia de la institución, explicó el valor de ese espacio formativo: “Nuestra clínica tiene, desde hace unos años, la residencia para formar especialistas en otorrinolaringología. Eso nos obliga a estar académicamente siempre actualizándonos y preocupándonos por formar profesionales que tengan la impronta de nuestra institución, que fundamentalmente es ser empáticos con la sociedad e ir avanzando con las técnicas quirúrgicas y el acompañamiento permanente con ellos”.

Social Clinica Godoy Cruz (19) Clínica Godoy Cruz celebró 80 años como referente en otorrinolaringología en Mendoza. Maru Mena/MDZ

La mirada sobre el recorrido histórico de la clínica también fue compartida por el doctor Daniel Linares, quien reflexionó sobre lo que implica alcanzar ocho décadas de trabajo médico continuo: “80 años no es poco. En el año 1946, once emprendedores, muy visionarios también, decidieron en conjunto crear una institución que confine la función de otorrino-laringología exclusivamente. Desde ese entonces se ha venido mejorando; la tecnología nos ha obligado a avanzar y hemos tratado de modernizar las estructuras, mejorarnos tecnológicamente y seguir ofreciendo a la población la mejor de las atenciones. Tenemos guardia de la especialidad las 24 horas de todos los días del año”.

El aniversario número 80 también llegó acompañado por nuevos avances tecnológicos que reflejan la evolución constante del centro médico. A comienzos de 2026, la clínica inauguró OTOLOGY, un moderno centro especializado en oído que fue diseñado para abordar de manera integral distintas patologías auditivas.

El doctor Martín Duci se refirió a este nuevo espacio dentro de la institución: “Teniendo en cuenta la innovación tecnológica permanente en la clínica, hemos lanzado un centro nuevo, un centro de cirugía de oído, de otología en general, del diagnóstico y prevención y tratamiento de toda patología de oído, ya sea audioprotésica como lo que es implante coclear o lo que es audífonos o cirugía de oído en general”.

Social Clinica Godoy Cruz (27) Equipo de Fonoaudiología y Audiología. Maru Mena/MDZ

El especialista también subrayó la importancia del diagnóstico temprano dentro del enfoque médico del nuevo centro: “Para nosotros es muy importante la prevención y el diagnóstico precoz antes de llegar a algún tipo de tratamiento, así que los esperamos. Es un centro con una tecnología de avanzada y nos interesa muchísimo el diagnóstico precoz, por lo que la consulta previa es muy importante”.

A esta innovación se sumó la incorporación de un tomógrafo de última generación destinado al diagnóstico de trastornos relacionados con la nariz, los senos paranasales y los oídos. Esta tecnología permite obtener imágenes de alta resolución en tiempos muy breves, lo que facilita diagnósticos más precisos y tratamientos más rápidos.

Fue esta suma de experiencia médica, actualización tecnológica y atención centrada en el paciente lo que definió el perfil de la institución a lo largo de sus 80 años. La Clínica Godoy Cruz mantiene el objetivo de acompañar a la comunidad mendocina con una medicina especializada y comprometida con cada etapa de la vida de sus pacientes.

No te pierdas nuestra galería de fotos:

Social Clinica Godoy Cruz (9) Así se celebró los 80 años de trayectoria. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (1) Andrea Constán, Leticia Saitta, Nadia Ro, Andrés Framarini, Ramiro Fernández, Inés Mosquera, Martín Rodríguez y Martín Duci. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (2) Raúl Atencio junto a Adela Alos. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (3) Martha Casé y María Angélica Pignato. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (4) Iván Gattas, Álvaro Comadrán, Martina Calderón y Michelle Graffner. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (5) Antonella Suárez y Ángelo Battistoni. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (6) Jéssica Garín, Karina Villegas, Nicolás Barrera, Marisol, Johana Muñoz, Sol Jara, Mariángeles González. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (7) Fernando Medina, Martín García y Agustín Romero. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (10) Gisela Silvera, Yanina Caramia, Guillermina Frenk. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (12) La institución mendocina celebra ocho décadas de atención médica. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (13) Con más de 40 profesionales y atención las 24 horas, el centro médico sigue apostando a la innovación y la excelencia. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (14) 80 años de trayectoria. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (15) Gisela Silvera, Valentina Gómez y Inés Mosquera. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (16) Doctor Daniel Linares, Doctora Elena Molina y Doctor Martín Duci. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (17) Walter Roldán, María Orellano, Daniel Sosa, Mariángeles González, Jessica Garín y Pamela Isarrualde. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (24) Gabriela Martín, Florencio Cáseres y Mirtha Huerta. Maru Mena/MDZ

Social Clinica Godoy Cruz (25) Claudio Rojas, Ceci Reta y Daniel Sosa. Maru Mena/MDZ