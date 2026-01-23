Antonela Roccuzzo mostró cómo llevar el total black con tres looks diferentes
No te pierdas las claves de cómo llevar el negro absoluto según Antonela Roccuzzo. Las fotos de sus looks en la nota.
A través de una serie de imágenes compartidas en Instagram, la empresaria y figura fashionista, Antonela Roccuzzo, apostó por el total black y lo reinterpretó en tres versiones distintas, dando ejemplos de por qué el negro sigue siendo un comodín infalible.
Antonela mostró cómo un mismo color puede adaptarse a distintos momentos y, si bien cada look tuvo su propia personalidad, todos compartieron una estética depurada y actual.
En el primero, se la vio frente al espejo con un top strapless negro, ajustado, combinado con un pantalón de vestir de pierna ancha. El equilibrio entre sensualidad y comodidad fue la clave, acompañado por una mini cartera y joyería minimalista.
El segundo estilismo propuso una versión más audaz, en el cual eligió un crop top negro con textura y relieve, que le sumó profundidad visual, combinado con un pantalón de tiro alto y caída fluida.
El tercer look apuntó a una elegancia nocturna más pulida. Antonela llevó un mono negro de líneas limpias y escote cerrado, ajustado con un cinturón fino y un clutch nude que rompió sutilmente la monocromía.