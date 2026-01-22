El lado oculto de Antonela Roccuzzo: bienestar, rituales y nuevos proyectos a la vista

Antonela Roccuzzo, influencer y esposa de Lionel Messi, se convierte en embajadora de una reconocida marca, consolidando su propia marca personal centrada en el cuidado personal.

Antonela Roccuzzo continúa fortaleciendo un perfil propio en el escenario internacional, vinculado al bienestar, la constancia y los hábitos cotidianos. En ese camino se inscribe su reciente alianza con la marca global Stanley 1913, que lanzó una colección de edición limitada inspirada en su filosofía personal y en los rituales que forman parte de su día a día.

Antonella Roccuzzo Stanley A lo largo de los últimos años, la rosarina fue ampliando su presencia más allá del universo deportivo, con colaboraciones junto a marcas de moda y fitness de alcance global como Adidas, además de proyectos ligados al lifestyle y al cuidado personal. En todos los casos, su imagen aparece asociada a una narrativa de equilibrio, disciplina y autenticidad.

Una identidad construida desde la constancia y el bienestar “Antonela es emprendedora, entusiasta del fitness, influencer, esposa/madre y voluntaria en diversas organizaciones de bien público o filantrópicas. Casada con el ícono global del fútbol Leo Messi, aporta su propia voz y visión a cada proyecto, equilibrando familia, negocios y bienestar con autenticidad y propósito”, señala la descripción oficial que acompaña su trabajo reciente y que sintetiza el perfil que fue consolidando con el tiempo.

Antonella Rocuzzo Mate Stanley Enraizada en su herencia argentina y en años de entrenamiento de fuerza, Roccuzzo sostiene una rutina marcada por pequeños rituales. Entre ellos, el mate ocupa un lugar central: presente antes de entrenar, en momentos de pausa o como gesto cotidiano que funciona también como símbolo de identidad y pertenencia cultural.

El mate, el movimiento y una mirada integral Ese vínculo con lo cotidiano atraviesa también su incorporación como embajadora de Stanley 1913, rol que asumió en noviembre de 2025 y que derivó en una colección curada por ella. “Antonela suele volver al mantra ‘El equilibrio es un músculo que se construye con el tiempo’, como una fuerza guía en su día a día y en su camino de bienestar”, destaca el documento de presentación.