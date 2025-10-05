La boda de Selena Gómez: dos looks, invitados top y un final de cuento

Selena Gómez se casó con Benny Blanco en Santa Bárbara y brilló con un diseño de Ralph Lauren. ¡Mirá las fotos!

Selena Gómez y Benny Blanco sellaron su historia de amor en Santa Bárbara con una boda de ensueño. El fin de semana en California, la actriz y cantante finalmente se vistió de blanco, frente a familiares y amigos íntimos que incluyeron nombres como Taylor Swift y Paris Hilton.

El diseño principal del vestido perteneció a Ralph Lauren y tuvo la delicadeza de la estética de una princesa Disney con detalles contemporáneos. Confeccionado en satén, presentaba un cuello halter adornado con encaje floral, cuerpo drapeado, falda amplia de seda con cola larga, y escote en la espalda.

El peinado fue un bob corto con ondas marcadas, muy old Hollywood, obra del estilista Renato Campora. Ese toque vintage le dio a Selena un aura de estrella de cine dorada, completada con joyas minimalistas de Tiffany & Co y una manicura glaseada en tono tostado diseñada por Tom Bachik. El maquillaje, suave y romántico, se centró en pestañas definidas, mejillas apenas sonrosadas y labios rosa claro, sobre una piel luminosa y fresca.

A su lado, Benny Blanco mantuvo la tradición con un esmoquin negro clásico, también de Ralph Lauren, camisa blanca y pajarita. Un estilo sobrio que se equilibró con los destellos de diamantes en el reloj y la pulsera que llevó más tarde.

Horas después, durante la recepción, Selena sorprendió nuevamente con un segundo vestido. Benny compartió fotos en Instagram y escribió: “Me casé con una princesa de Disney de la vida real”. En esas imágenes, la cantante apareció con un vestido de corsé, falda amplia y una capa de encaje bordada en cristal, mientras que el velo clásico selló un look de impacto.