Los looks de Selena Gómez en su despedida de soltera: qué se puso

La bride-to-be, Selena Gómez, mostró la celebración antes de su boda con Benny Blanco, luciendo desde un mini vestido de perlas hasta un bikini blanco. ¡Mirá!

Mirá los looks de Selena Gómez.

Selena Gómez eligió despedirse de la soltería con un viaje de ensueño. En Cabo San Lucas, México, vivió junto a sus amigas más cercanas una celebración íntima, con looks pensados para una bride-to-be que nunca dejó de lado el glamour.

Entre los estilismos más comentados se encontró un mini vestido bordado con perlas y cuello halter, acompañado de un velo con la frase “futura novia”. El look condensó lo mejor de dos mundos, desde la frescura playera y lo sofisticado de lo nupcial.

En la playa, Selena se mostró con una bikini blanca y un vestido de crochet a tono, una de las tendencias que promete seguir marcando la temporada.

Mientras tanto, en otra parte del mundo, Benny Blanco celebró su despedida de soltero en Las Vegas junto al rapero Lil Dicky. Selena y Benny, que oficializaron su compromiso en diciembre de 2024, planean dar el sí en septiembre de este año en Montecito, California. Un casamiento que, según se supo, reunirá a amigos como Taylor Swift y Ed Sheeran.

No te pierdas las fotos de los looks de Selena Gómez:

Selena Gómez y los outfits virales de su despedida en Los Cabos.

Los looks de Selena Gómez que enamoraron en redes.

La actriz y cantante disfrutó de un viaje íntimo junto a sus amigas.

Su despedida de soltera fue en México.

