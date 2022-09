La vuelta de Agulla & Baccetti: criptoarte contra la cultura de la cancelación

Osados, impertinentes y creativos. Fundaron su propia agencia de publicidad y cosecharon todos los premios en la década de los '90. Rompieron viejas estructuras y refundaron la publicidad argentina. Gran parte de su éxito se debe a que se reconocen como “lectores de época” y leyeron excelentemente los años ‘90 en Argentina. “Fue una época efervescente y casi obscena”, describe la dupla.

Mucho tiempo estuvieron sin trabajar juntos y el cambio de época los puso en un lugar incómodo frente a una creciente cultura de la cancelación “que te liquida”. Para ellos los jóvenes “prefieren decir lo que creen que está bien a lo que verdaderamente piensan”.

Ramiro Agulla y Carlos Baccetti vuelven como un boomerang para que las Llamas rompan el status quo con el sentido del humor y salir enriquecidos culturalmente.

En entrevista con MDZ, la dupla Agulla & Baccetti nos cuentan sobre su regreso con el proyecto de NFT de Las Llamas Políticamente Incorrectas y cómo ven esta época y el futuro.

-Hablamos de lo que caracterizó a la época de los 90… ¿Qué creen que caracteriza ahora a esta época?

R.A: -De todas las cosas que nos ofrecieron hacer nos pareció que este era un momento y una época donde el mundo se está partiendo, donde la hipocresía es oceánica y donde el político correctismo está queriendo ser una religión fundamentalista. Entonces nos parecía que había contexto y había un tema en agenda y en disputa donde nosotros a través de las llamas, que es nuestro animal fetiche, y con nuestra impertinencia salimos a cazar hipócritas. Vamos contra la cultura de la cancelación que empezó como algo para evitar el odio, contra la discriminación y a favor de la diversidad. Y se terminó convirtiendo en un brazo de choque del progresismo berreta que te quiere amordazar, acorralar y no te deja hacer un chiste absolutamente de nada. Yo creo que la generación de los chicos, nuestros hijos por lo menos, no tienen sentido del humor, no es una generación con sentido del humor. Los NFT tienen arte, una comunidad y una narrativa. La narrativa la teníamos, la comunidad la teníamos porque tenemos fans de Agulla & Baccetti y el arte es superlativo. Entonces dijimos ‘con esto podemos entrar al futuro’. Cuando nos volvimos a juntar, en vez de entrar en la nostalgia, fuimos hacia el futuro.

La Llama Politically Incorrect Club

-Entre tantas nuevas tecnologías de la época ¿Por qué eligen los NFT?

C.B: -Primero que el NFT tiene una cosa muy valiosa para nosotros que cambió completamente el mundo del artista y es que te reconoce como autor. Antes como artista cuando ponías algo en las redes era tomado por cualquiera y el dueño o creador de eso no cobraba absolutamente nada. Cuando aparecen los NFT, a través de la tecnología blockchain, lo que hacen es que reconocen la autoría. Segundo, es que cada vez que alguien adquiere un NFT, adquiere el 100% de la propiedad intelectual. Tercero, y es lo que nos parece lo más interesante, es que trabajas sobre comunidades. Tener una comunidad de 10.000 personas que creen en el político incorrectismo, que les gusta el arte, que comparten nuestra visión, que comparten el humor como un puente de conexión, el humor como arte, que no se ofenden. Esa comunidad que piensa igual se va a autogestionar, se va a auto ayudar y empieza a tener valor.

R.A: -La comunidad de las llamas (La Llama Politically Incorrect Club), es una comunidad intensa, ya quieren las llamas, las están esperando, ya se juntan solos, son gente que no les gusta el status quo. Les gusta expresarse con libertad, hacer el humor que haga falta sin insultar. Hay que ofender a la gente, no se puede andar por ahí sin ofender a nadie. En definitiva, el que se ofende a los tres días se le pasa. Es una comunidad que está en contra del status quo y está en contra de lo que está estableciéndose. La cultura de la cancelación es muy asfixiante. Los chicos de ahora prefieren decir lo que está bien que lo que realmente piensan. Y los grandes sentimos que cualquier cosa que vayamos a decir delante de los chicos va a ser una pelotudez, censurada, castigada y muchas veces nos auto censuramos.

-¿Qué piensan de las generaciones jóvenes?

C.B: -Más de la mitad de los chicos de las generaciones jóvenes dicen lo que creen o saben que va a ser socialmente aceptado por el resto a lo que realmente piensan. Eso genera una generación de frustrados, de autocensurados ¿Cuál es el problema de eso? Que si logramos romper eso, posiblemente de las diferencias entre nosotros, los dos vamos a salir más enriquecidos culturalmente. ‘La única manera de amar a alguien’, decía Borges, ‘es conocer su historia’. Entonces si yo puedo de alguna manera, por ejemplo, comer con un vegano mientras yo me clavo un bife de chorizo y que no me putee, nos respetemos y podamos hacernos chistes sobre esas cosas, posiblemente salgamos mucho más enriquecidos. Lo que está pasando con las nuevas generaciones es que se juntan en pequeñas tribus de 10 que piensan exactamente lo mismo y hablan solo entre ellos y el algoritmo de Google les tira información de la que ellos quieren escuchar y el resto no escuchan más nada. Entonces el mundo en vez de tener 7 billones de personas, tiene 5 billones de islas que se autogestionan, que se auto convencen y se pierden la posibilidad de conocer el resto.

@lallamapic

R.A: -Las llamas además de traer humor, vienen a interpelar con un humor provocativo, perturbador, ácido, sarcástico. Pero la idea no es pelear, sino poner sobre la mesa ‘Quién sos vos para decirme de qué chiste me puedo reír y de qué no’. El problema siempre está en el que se ofende y lo recibe como un insulto. Las bromas y los chistes sobre distintos acercan si no llevan un insulto, construyen un puente. Las llamas hacen eso, interpelan a la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación no hace eso, dinamita ese puente y dice ‘eso no se puede’. Te matan, es un juicio con un solo jurado. No te da la posibilidad de pedir perdón. Te liquida y deja sin trabajo a comediantes cuyo trabajo es hacer chistes políticamente incorrectos. Entonces me parece que teniendo el arte que tenemos, teniendo la personalidad de las llamas que tienen, teniendo una comunidad como la que tenemos que comparten y dicen ‘yo creo en el sentido del humor porque se necesita cierta inteligencia, observación, agilidad mental, es necesario para sanar cosas, no me gusta ser prohibido, quiero la libertad de expresión’, juntándose, armando un montón de cosas entre ellos. Participas de un grupo de pertenencia.

@lallamapic

-¿En qué se diferencia su proyecto de NFT de las llamas de otros proyectos de NFT?

R.A: -Cuando vos tenés un arte tan serio, una comunidad tan intensa y comprometida en contra del status quo y tenés una narrativa que está en la agenda del mundo, no hay otra posibilidad de que eso no suba. Es como cuando vos tenés una marca que está justo en el momento donde la tendencia va para allí. Estamos muy confiados en que va a tener mucho éxito este proyecto. La unicidad que tiene la llama hace que vos generes marca, nosotros estamos generando marcas, impacta sobre los negocios. Y tiene que ver con esta rebelión que nosotros estamos haciendo contra algo que no nos dejan hablar o que quieren matar al humor. Tiene que ver con los cripto, que en definitiva no deja de ser una rebelión contra el sistema financiero, pretende descentralizar, sacar intermediarios, democratizar. Entonces, todo es orgánico dentro de este proyecto. Nos parece que es un proyecto que, no solo en latinoamérica, sino también en el mundo, va a ser un proyecto ganador porque además es relevante.

-¿Es publicidad?

C.B: -No, cuando vengan las marcas a hacer NFT seguramente sí se transformará en un camino nuevo de comunicación y posiblemente en cualquier metaverso las marcas que ya están ahí van a empezar a hacer publicidades a través del NFT. Esto puntualmente no porque es una colección privada que tiene esta voz que queremos transmitir para lograr ciertos cambios en las comunidades. Yo creo que va a ser la publicidad del futuro el NFT. Todo se va a tokenizar, no hay manera de frenar la tokenización, todo se tiene que tokenizar.

-¿Cómo se imaginan a la sociedad en el futuro con estas nuevas tecnologías?

C.B: -Yo me imagino algo muchísimo más justo. Solamente la descentralización de las economías produce un cambio abismal. Pero es difícil de entender porque el crecimiento de la tecnología es exponencial. Separar la economía de la política es lo mejor que nos puede pasar y eso va a ser la democratización de la buena vida.

R.A: -Lo que pasa con el metaverso, medio en chiste medio en serio, digo que nadie quiere vivir en este mundo porque ya no da para más, es una frustración tras otra, violento, los sueños no se pueden cumplir. El metaverso te propone, aunque sea de manera virtual, empezar de nuevo, tener ideas, realizarlas, hay un poco más de bondad. Entonces con estos NFT también ya estamos viendo cómo cruzar al metaverso, con qué ideas que interesen, entretengan y generen un vínculo nuevo con nuestros usuarios y consumidores.

@lallamapic

-¿Tienen el metaverso en el horizonte?

R.A: -Una cosa se pega con la otra. Nosotros decimos que el NFT y el metaverso son los rockstars de la época.

-¿Con que soñaban cuando se conocieron? ¿Pudieron cumplir esos sueños?

C.B: - Yo soy una persona completamente relajada, no me estresa el laburo, no me estresa el papel en blanco, no me estresa el camino que tengo que atravesar. Siento que soy un bendecido porque cada paso que doy aprendo, siento que soy un bendecido porque en mi camino hice muchos amigos, la he pasado muy bien. Por eso no envejezco. No mido mi vida por edades, no puedo decir que tengo una edad porque no significa nada para mí. En ese relajamiento y disfrute que tuve, la verdad que lo único que soñaba era que cuando me encontrara con Dios, en algún momento va a pasar, me diga: ‘Hijo de puta, tenías razón’.

R.A: -Yo soñaba con ser los mejores en lo que estábamos haciendo. Yo le decía a Carlitos: ‘Vamos a ser los mejores, vamos a ser ricos y vamos a ser reconocidos en el mundo’. Yo le expresaba eso y Carlos me miraba con cara rara. También soñaba con cambiar algo y lo cambiamos. Así que creo que Agulla & Baccetti juntos en un proyecto con NFT y el metaverso que tiene tanto que ver con el futuro, es un futuro exitoso. Eso es lo que soñamos ahora.

C.B: -De hecho yo no sé cómo existe el futuro antes de que nosotros nos volviéramos a juntar ¿Cómo siguió la vida y el mundo cuando nosotros nos separamos?

* NFT de La Llama PIC en OpenSea