Por qué Guillermo de los Países Bajos es el primer monarca varón en más de un siglo

Cuando Guillermo de los Países Bajos asumió al trono el 30 de abril de 2013 el país festejó de punta a punta, no solo para darle la bienvenida al nuevo monarca sino porque hacía más de 100 años que no un hombre no reinaba. Su hija mayor, Amalia, es la heredera al trono por lo que una mujer volverá a representar al país.

Guillermo de Orange Nassau es el primogénito de Beatriz de los Países Bajos y su fallecido esposo, Nicolás de Amsberg, por lo que se convirtió en heredero directo al trono apenas nació hace 55 años. Su madre fue reina de los Países Bajos durante 33 años hasta que abdicó a favor de él y retomó su título de princesa.

Antes de Beatriz otras dos mujeres reinaron el país: su madre, Juliana de los Países Bajos, y anteriormente su abuela, Guillermina de los Países Bajos. Esto hizo que durante 123 años los Países Bajos no tuvieran hombres en el trono y todas ellas se destacaron por diversos motivos, principalmente en materia de política internacional.

A la derecha la princesa Beatriz de los Países Bajos. Fuente: Instagram @koninklijkhuis.

Cómo fueron los reinados de Juliana y Guillermina de los Países Bajos

Guillermina de los Países Bajos fue la única hija del rey Guillermo III de los Países Bajos y de su segunda esposa, la princesa Emma de Waldeck-Pyrmont. Su infancia se caracterizó por tener un vínculo muy estrecho con su familia y cuando su padre murió no asumió al trono directamente, sino que su madre reinó como regente

"La joven reina (…) todavía tiene su pelo suelto. Es esbelta y grácil y en una primera impresión parece una niña muy inteligente y dispuesta. Habla bien el inglés y sabe cómo comportarse de forma encantadora", describió la reina Victoria del Reino Unido cuando conoció a Guillermina. También demostró ser precavida, cuidadosa y muy carismática, características que la ayudaron.

Guillermina estuvo en el trono durante 57 años siendo, hasta hoy, el reinado más longevo de la Corona neerlandesa. En todos estos años se produbjeron hechos importantes como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica de 1933 y el declive del imperio colonial neerlandés.



El 4 de septiembre de 1948 abdicó a favor de su hija Juliana de los Países Bajos, quien tenía 34 años y estuvo en el trono tres décadas. Como la constitución especificaba que debía prepararse para reinar desde los 18 años, su educación fue acelerada con la ayuda de tutores privados e ingresó a la Universidad de Leiden para estudiar sociología.

Juliana de los Países Bajos tuvo una imagen muy positiva pese a las crisis institucionales que tuvo que vivir y el día de su cumpleaños número 71 abdicó a favor de su hija Beatriz. Juliana falleció en 2004 a los 94 años de edad y hasta antes de morir continuó participando en numerosas actividades humanitarias.



¿Sabías esta curiosidad de pocos reyes hombres en los Países Bajos?