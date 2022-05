Rania de Jordania y un vestido camisero que nunca pasa de moda

Ya te contamos todo lo que hay que saber acerca de Rania de Jordania, la reina que supo ser la más joven del planeta. Siempre hermosa y a la moda, en esta oportunidad compartimos algunas curiosidades acerca de su vestimenta, en especial la del impecable vestido camisero que lució en una de sus últimas apariciones públicas. A continuación, los detalles y todo lo que hay que saber al respecto.

Rania de Jordania, con el vestido camisero de Brandon Maxwell - Fuente: Instagram Queen Rania Al Abdullah (/queenrania)

Máxima de Holanda no es la única: el increíble vestido camisero de Rania de Jordania

Hace apenas unos días, compartíamos que Máxima de Holanda volvió a llamar la atención de todo el mundo a través de uno de sus elegantes looks, en este caso protagonizado por un vestido camisero perteneciente a la firma española Massimo Dutti, la cual es una de sus preferidas y también de otra famosa royal mundial como es el caso de la reina Letizia.



Como no podía ser de otra manera, Rania de Jordania no quiso ser menos y atrajo todas las miradas y la atención mediática con un look similar aunque de distintas características.



El parecido con la esposa de Guillermo Alejandro I consiste en que Rania apeló a un vestido camisero. No obstante, se trata de modelos diferentes, como se puede observar a continuación.







En el caso de Máxima, la reina de los Países Bajos había optado por un look monocromático a base de un tono claro. Rania, en cambio, hizo uso de un modelo más veraniego con finas rayas verticales de colores azul y blanco.

Todo sobre el moderno vestido camisero de Rania de Jordania

La buena noticia de todo esto es que ambos vestidos camiseros, el de Máxima y el de Rania, se encuentran disponibles para todas aquellas personas que lo quieran comprar. Sin embargo, hay que aclarar que, en cuanto al de la reina de Jordania, no se trata de un modelo precisamente económico: su valor original es de 2 mil dólares y se lo puede encontrar a USD 995 con descuento incluido.



Se trata de un vestido de la firma Brandon Maxwell, el cual también se encuentra disponible en tonos rosa y blanco, siempre con el diseño de rayas verticales.



Al ver el diseño original, se puede apreciar cómo Rania le aportó al mismo un toque distintivo y sumamente innovador. Como queda en evidencia en las imágenes que se encuentran en su cuenta oficial de Instagram, la esposa del rey Abdalá II modificó el cinturón original y lo cambió por uno con detalles floreados.







Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de este elegante y sofisticado vestido camisero de Rania de Jordania?