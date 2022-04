El vestido de Máxima de los Países Bajos con cuello camisero que es pura inspiración

Fiel a su costumbre, Máxima de Holanda volvió a ser el centro de atención con su bella y elegante forma de vestir. Con motivo de un evento oficial, lució un conjunto con un vestido camisero de una prestigiosa marca española y, a continuación, te lo mostramos y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: Instagram Koninklijk Huis (/koninklijkhuis)

Máxima de Holanda: el impecable look camisero de la reina consorte

Massimo Dutti es una de las marcas más prestigiosas de la moda española y no es la primera vez que una reconocida royal mundial elige uno de sus modelos para un evento público: Kate Middleton y Letizia Ortiz ya lo hicieron, y lo mismo ocurre con Máxima de Holanda.



En un evento oficial que tuvo lugar hace apenas unos días, la esposa de Guillermo Alejandro I, rey de los Países Bajos, lució un look total compuesto por vestido de cuello camisero y chaleco con cinturón a juego, todo de un solo color (tono crema) y diseño liso.



Para sorpresa de muchos, se trata de un conjunto de prendas que no son tan exclusivas, en el sentido de que se pueden conseguir en la tienda online de la mencionada marca española.



Con aretes a tono, en esta oportunidad la reina Máxima se destacó con una apuesta sobria y minimalista, que poco tiene que ver con los looks complejos que ha lucido en otras ocasiones.

Máxima de Holanda, Guillermo Alejandro I y los Juegos del Rey

Como bien se mencionó, el look de Massimo Dutti que lució Máxima de Holanda se dio en el marco de un importante evento oficial: se trata de la apertura de la décima edición de los Juegos del Rey.



En la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real neerlandesa se indica que estos juegos abarcan a más de un millón de niños, los cuales pertenecen a los Países Bajos en sí y también a los territorios caribeños del reino.



En este acto de apertura, Máxima y Guillermo Alejandro I desayunaron junto a algunos niños en el Poptahof Community School de Delft y luego sí dieron por inaugurada de forma oficial las actividades de este certamen.



En las varias imágenes que integran la publicación, se puede ver a los reyes de los Países Bajos involucrados de forma activa con los niños. A Máxima, por ejemplo, se la observa alegre y sonriente y hasta animándose a probar suerte en la arquería.



Guilermo Alejandro I también hizo lo propio con el arco y la flecha, e incluso compartió un hermoso momento de charla junto a los muchos niños del lugar.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto del look camisero que eligió Máxima de Holanda para este evento oficial?