Conoce todo sobre Rania de Jordania: la bellísima reina más joven del mundo

Para muchos es una de las soberanas más preciosas y elegantes del mundo entero. Se trata de Rania de Jordania, quien es reina consorte debido a su matrimonio con el rey Abdalá II y, en su momento, fue la reina más joven del planeta. A continuación, compartimos las principales claves de su vida y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: Queen Rania Al Abdullah (/queenrania)

Rania de Jordania: todo lo que hay que saber de su vida antes de convertirse en reina

Rania Al-Yassin, conocida ahora simplemente como Rania, nació en Kuwait el 31 de agosto de 1970. De origen palestino, cursó sus estudios primarios y secundarios en su país natal para luego viajar a Egipto a continuar con los mismos de forma universitaria.



En este país africano obtuvo el título de Licenciada en Administración de Empresas, carrera que cursó y de la que se graduó en la Universidad Americana de El Cairo.



Entre 1991 y 1993 tuvo una serie de trabajos en Jordania en empresas tales como Citigroup y Apple. Sin embargo, su vida cambiaría de forma considerable de un momento para otro y ya nada volvería a ser lo mismo.



Rania de Jordania: su encuentro con Abdalá II y el reinado más joven de la época

Cuenta la historia que Rania y Abdalá II bin Al Hussein se conocieron en una cena de amigos hacia fines de 1992 y comienzos 1993. Al parecer, el flechazo entre ambos fue inmediato, tal es así que consumaron su boda el 10 de junio del 93.



6 años más tarde, Rania se convertiría en la soberana más joven de su tiempo, al ser consagrada reina consorte en marzo de 1999 y a la edad de 28 años.



Al respecto, hay que decir que quien la proclamó reina fue su esposo, quien accedió al trono luego de la muerte de su padre, el rey Huséin I de Jordania.



Desde entonces, Rania y Abdalá II construyeron una gran familia, ya que tuvieron 4 hijos: Hussein (1994), Iman (1996), Salma (2000) y Hashem (2005).



En cuanto a ella, supo hacerse cargo con gran eficacia y elegancia de su rol como monarca por Jordania. Rania es conocida por ser una gran activista y por abocarse con vocación y dedicación a distintos tipos de causas sociales.



Para finalizar, también hay que mencionar que Rania de Jordania lleva adelante una marcada actividad en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, tiene 6,6 millones de seguidores, cifra que queda “chica” en comparación a los 10,4 millones que tiene en Twitter.



En las descripciones de ambas cuentas se presenta como “A mum and a wife with a really cool day job”, lo que se podría traducir como “una mamá y una esposa con un genial día de trabajo”.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de Rania de Jordania, la reina que supo ser la soberana más joven del mundo?