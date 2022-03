Se reveló el exótico perfume de Carolina de Mónaco que tú también podrías tener

Como es de suponerse, Carolina de Mónaco usa un perfume tan delicioso como exclusivo. Lo sorpresivo de todo esto es que, si bien no es precisamente económico, su precio está al alcance de alguien que no forma parte de la realeza. En esta ocasión, te contamos de cuál se trata y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.



Fuente: hola.com - Gtresonline

Fracas, el exótico perfume floral que usa la princesa Carolina de Mónaco



A sus 65 años, Carolina de Mónaco sigue gozando del privilegio de ser una de las mujeres más bellas del mundo. Siempre elegante y a la moda, sorprende con cada una de las prendas que elige, lo que la hace dueña de un estilo único e inconfundible.



Lo mismo sucede con el caso de los perfumes, algo que quizás no sea tan evidente como lo que se refiere a sus looks y a su belleza. La hija de Raniero III y de Grace Kelly es famosa por su predilección por los aromas florales y también por usar algunos de los modelos más prestigiosos del mundo.



Uno de sus perfumes favoritos es el Fracas, el cual fue desarrollado a mediados del siglo pasado por Robert Piguet. Se trata de un perfume sumamente delicado, pero fuerte y con presencia. Por esto mismo, es probable que no le guste a muchas personas.



Pero sí le gusta a la princesa de Mónaco y de Hannover, cuya simple presencia genera el mismo impacto que este perfume.



Famoso por el ser mejor perfume de nardo del mundo, se puede conseguir por 99 euros, cifra que para el común de las personas es alta pero que, para una aristócrata como Carolina de Mónaco, parece no ser muy elevada.



Carolina de Mónaco y su gusto en común con Lady Di

El de Fracas no es el único perfume que usa la madre de Carlota Casiraghi. Se sabe, por ejemplo, que también gusta lucir el Gardénia Passion, una de las fragancias más destacadas de la firma Annick Goutal.



Como su nombre lo indica, este modelo vuelve a confirmar el favoritismo que Carolina tiene por los aromas florales. En este punto, hay que mencionar una curiosidad, que es que dicho gusto la emparenta con Lady Di, la histórica princesa de Gales.



De hecho, se sabe que Diana Spencer, en el día de su boda con el príncipe Carlos, usó un exclusivo perfume francés para cuya fabricación se necesitan de unas 15 mil flores, entre otros ingredientes.



Más allá de sus diferencias, en definitiva se trata de dos de las figuras reales más destacadas e icónicas de las últimas décadas de historia.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de los gustos de Carolina de Mónaco en materia de perfumes?