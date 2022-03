El exclusivo perfume francés que usó Lady Di en su boda casi imposible de fabricar

Lady Di era conocida por su particular predilección por el Diorissimo, de Dior. Sin embargo, para el día de su boda con el príncipe Carlos eligió un perfume francés tan único como distinguido. En esta oportunidad, te contamos de cuál se trata y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



Diana y el perfume que usó el día de su boda con el príncipe Carlos

Para muchos, Diana Spencer es una de las figuras de la Familia Real británica más destacadas de las últimas décadas, por no decir de los últimos 50 años. Además de haber sido la princesa de Gales y de haber dado a luz al príncipe William y a Harry, sobresalió por una gran cantidad de motivos, y el de su estilo es tan solo uno de ellos.



Siempre impecable, elegante y sofisticada, llamó la atención del mundo sin renunciar a looks más bien casuales y cotidianos. Sin embargo, cuando había que lucirse, sabía hacerlo como nadie, y para ejemplos basta con recordar el día de su boda.



El día en cuestión fue el 29 de julio de 1981. Diana tenía apenas 20 años recién cumplidos y debió afrontar el hecho de convertirse oficialmente en princesa de Gales en una boda que fue vista por millones de personas de todos lados del mundo.



Todos pudieron ver el impactante vestido que llevó puesto, así como las lujosas piezas de joyería que usó para acompañar su look. Lo que pocos pudieron conocer fue que, para esta jornada especial, Lady Di usó un perfume a la altura de las circunstancias.



Se trata del Quelques Fleurs de Houbigant Paris, una fragancia cuyo origen se remonta al 1912 y que se caracteriza por combinar aromas de rosas, nardos, jazmín y lirios de los valles.

Fuente: Instagram Lady Diana, Princess of Wales (/lady.diana._)

Todo sobre el Quelques Fleurs, la fragancia que eligió Lady Di para su casamiento

Se dice que para la elaboración de este distinguido perfume se requieren de unas 15 mil flores y unos 250 ingredientes, lo que pone en evidencia el carácter complejo que presenta esta edición.



Así y todo, se trata de un aroma suave y delicado, y lo más probable es que Diana se haya basado en esto a la hora de elegirlo para el día en que se casó con el príncipe Carlos.



A modo de curiosidad, hay que mencionar que, según Barbara Daly, la maquilladora de la princesa, Diana salpicó un poco de este perfume en su vestido cuando se ponía unas gotas en las muñecas.



Al parecer, esto generó una pequeña mancha en el impecable vestido, aunque lo cierto es que nadie notó la misma.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de este prestigioso perfume que supo usar Lady Di?