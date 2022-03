Un juego del metaverso ofrece dinero a cambio de realizar actividad física

En los últimos años han salido diversos videojuegos que combinan la actividad física con el juego. Tal vez el éxito de este tipo de videojuegos se encuentra cuando salió la consola Wii de Nintendo con el juego Wii Fit, donde había diversas opciones para tonificar y ejercitar el cuerpo de manera divertida.

Probablemente la llegada de estos proyectos es una respuesta al debate sobre si los videojuegos producen sedentarismo y obesidad.

Recientemente con el auge de las criptomonedas, NFT y el metaverso, está surgiendo una nueva tendencia que se conoce como “move-to-earn-cripto” (moverse para ganar criptomonedas). La cual consiste en recompensar a los jugadores con criptomonedas o NFT por completar actividades dentro del metaverso o en el mundo real.

Esto es una evolución de los juegos play-to-earn que fueron un gran éxito durante el 2021 con proyectos como Axie Infinity, Splinterlands y Alien Worlds donde se pueden ganar criptomonedas mientras se juega.

Los juegos move to earn apenas están surgiendo y STEPN y Genopets son los impulsores de estos disruptivos videojuegos donde se podrá ganar NFT por moverse. En los juegos de estilo play to earn es necesario estar frente al dispositivo durante unas cuantas horas para ganar criptomonedas. A diferencia de esto, los juegos move to earn impulsan al jugador a realizar actividad física para ganar algún criptoactivo, ya sea criptomonedas o NFT.

Genopets es el primer videojuego del mundo move to earn que premia a los jugadores con NFT por el simple hecho de moverse, caminar o realizar actividad física. Al entrar en este juego, el usuario se crea un Genopet: “tu espíritu animal digital codificado con tu personalidad que evoluciona a través de tu actividad diaria”. Tu genopet se unirá a ti mientras atraviesas el metaverso del videojuego, llamado Genoverse.

“Genopets es el primer juego de rol móvil Move-to-Earn que lo recompensa por ejercitar su cuerpo, mente y espíritu a través del cuidado de su familiar digital. Transforme su movimiento físico y esfuerzo cognitivo en una progresión en el juego para actualizar y evolucionar su Genopet NFT. A medida que personalice su Genopet a su gusto, descubrirá que es tan raro y valioso como usted”, explica en el sitio web.

El proyecto de Genopets está basado en la blockchain de Solana. “Queremos que vivas tu vida y hagas cosas en el plano físico, no que te quedes atascado en un escritorio, ni que permanezcas estático frente a tu teléfono durante doce horas al día. Supongamos que eres una enfermera y caminas todo el día, entonces esas caminatas serán válidas para que ganes tokens. Lo que importa es que permanezcas activo, que vayas al gimnasio, juegues baloncesto o subas a la caminadora eléctrica, todo eso es válido para ganar y triunfar”, comentó Jay Chang, cofundador de Genopets.

Genopets no exige al usuario una inversión inicial para jugar, como si lo requieren Axie Infinity, Plant vs Undead y la mayoría de los proyectos NFT play to earn que existen en la actualidad.

“Este juego no se trata de comprar un NFT más caro cada vez para avanzar, sino que puedas percibir que hay un reflejo de ti en el mundo digital y que allí puedes evolucionar al mismo ritmo que lo haces físicamente. Al ver tu NFT cualquiera podrá saber cuan activo estás y cuánto te has esforzado por cuidarte”, dijo Jay Chang.