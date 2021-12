Estos son los errores más comunes cuando decoras tu jardín

Ya te contamos cuáles son los problemas más frecuentes que se pueden presentar en el jardín. En esta oportunidad, ponemos el foco en la decoración del mismo y compartimos cuáles son los errores que hay que evitar. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Decoración del jardín: 5 errores que hay que evitar a toda costa



1. No planificar con anticipación.



Muchas veces la ansiedad y las ganas de tener un jardín hermoso y perfecto lleva a actuar de manera impulsiva, lo cual puede generar problemas de cara al futuro.



Una de las formas más fáciles y eficaces de solucionar un problema es evitándolo de entrada. En línea con esto, hay que decir que, a la hora de decorar un jardín, hay que pensar en variables como medidas del mismo, cantidad de luz solar que recibe, temperaturas promedios y demás.



Estos datos son fundamentales sobre todo para la elección de las plantas, las cuales no solo deben cumplir con criterios estéticos, sino que también deben ser aptas para el entorno en que se las va a colocar.



2. No tener en cuenta las lluvias y el sol.



Una vez que se tiene el jardín soñado, lo más apropiado sería disfrutarlo con la vista y también a través de la experiencia. Es en momentos como este cuando mucha gente suele percatarse de que, en días de lluvia y de extremo calor, no se puede estar afuera.



Para evitar este error, lo mejor que se puede hacer es construir una pérgola que sirva como protección ante las distintas condiciones climatológicas. En lo que es la decoración, existen numerosos modelos y hasta se la puede armar de forma rápida y sencilla.





3. Olvidar la iluminación eléctrica.



En línea con lo anterior, una de las peores cosas que puede pasar en un jardín es que llegue la noche y la oscuridad impida disfrutar del mismo.



La iluminación artificial suele ser una de las claves a la hora de la decoración y también uno de los elementos más distintivos, ya que se puede presentar a través de muchas formas, como por ejemplo mediante botellas de vidrio.



4. Elegir mal los muebles.



Es una de las equivocaciones más comunes y podría decirse que es casi un error de principiante. Se trata de la idea de que todos los muebles son iguales y sirven para cualquier espacio.



No. A la hora de la decoración del hogar, es fundamental saber que hay muebles que son de interiores y otros que son de exteriores.



En línea con esto, también hay que remarcar que se debe evitar la presencia de objetos poco estéticos a la vista, en especial el tender y dispositivos similares para el colgado de ropa.



5. No realizar el mantenimiento correspondiente.



Para finalizar, el error más habitual de todos: la falta de mantenimiento. Al igual que la limpieza dentro del hogar, todo jardín requiere de un trabajo y una dedicación constante.



Regado, cortado del pasto, cuidado de las plantas y muchas otras acciones más son algunas de las tantas que hay que tener en cuenta todo el tiempo. Al respecto, también hay que saber que se trata de cuestiones que pueden implicar un importante costo económico.



Luego de leer todo esto, ¿hay algún error que estabas cometiendo sin darte cuenta?