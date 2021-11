Cómo hacer una pérgola artesanal para tu jardín en simples pasos

Una pérgola es uno de los mejores elementos que se pueden usar para embellecer el jardín. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber para hacer una de forma artesanal y te contamos cuáles son las principales claves a tener en cuenta. No te pierdas los detalles.

Pérgola artesanal: los primeros puntos a considerar

Las pérgolas en el jardín se destacan por varios motivos, en especial, por las posibilidades prácticas que ofrecen y por el componente estético que aportan para este ambiente externo.



A la hora de pensar en construir una de manera artesanal, lo primero que hay que tener en cuenta es que se pueden hacer con distintos materiales, siendo la madera y el hierro los más comunes de todos.



También es aconsejable pensar de manera anticipada el diseño que se le quiere dar a la misma. En este sentido, lo mejor sería optar por algo simple y minimalista ya que, al hacerla de forma casera, cuánto más fácil sea, mejor.



Paso a paso: las claves para hacer una pérgola casera para el jardín

Para comenzar, es fundamental pensar en las dimensiones del jardín y definir las medidas que tendrá la pérgola. Hecho esto, es momento de conseguir los materiales y prepararlos para su uso.



Teniendo en cuenta que se trata de un elemento más bien pesado, es fundamental que los mismos sean fuertes y sólidos, de forma tal que no cedan ni se doblen con el paso del tiempo.



También hay que darles el tratamiento apropiado para que la pérgola dure a largo plazo. En el caso de que se use hierro, por ejemplo, debería pintarse con algún antioxidante.



En cuanto al armado de la estructura en sí, la clave de la misma está en la colocación de las columnas. En este sentido, es indispensable que las mismas estén bien emplazadas sobre el suelo, firmes y enterradas por unos cuantos centímetros.



Al respecto, lo ideal es armar una base de hormigón en cada uno de los huecos, de manera tal que las columnas no se hundan cuando se les agregue el peso del techo.



Acerca de este último, hay que unir cada columna con los soportes verticales, usando tornillos grandes y firmes. Por lo demás, la elección del techo queda a consideración personal, ya que se puede cubrir con una placa de acrílico o bien optar por una opción más rústica, con maderas y plantas, entre otras opciones.



Las posibilidades que se abren son tan variadas como numerosas y, en caso de dudas, lo mejor que se puede hacer es acudir a un profesional.





Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿ya sabes cuál sería la pérgola ideal para tu jardín?