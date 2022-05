La inesperada reacción de Adamari López sobre Toni Costa en La Casa de los Famosos

Ni bien se anunció oficialmente que Toni Costa formaría parte de la segunda temporada de La casa de los famosos 2 en la cadena Telemundo, su ex Adamari López tuvo una inesperada reacción. Compartió un intrigante video en sus redes que podría ser la respuesta a todo.

Ya se dio a conocer oficialmente que a partir del 10 de mayo el bailarín español Toni Costa entrará por la puerta principal a La casa de los famosos 2 junto a otros 17 participantes más que competirán por un premio de $200,000.

Aunque Adamari López no mencionó a su ex en su video, tuvo una inesperada reacción que se vio expuesta en una frase que escribió en su Instagram y para muchos, fue dirigida directamente al padre de su hija. ¿De qué se trata?

Inesperado: La reacción de Adamari López con Toni Costa ¿indirecta?

En su Instagram, Adamari López escribió: "¡Ser agradecido es maravilloso! ??" y en el video también se escucha que dobla una voz que pregunta: "¿Qué le dices a la mujer que le ha quitado el marido a otra?" a lo que ella responde: "Gracias, muchas gracias".

Por el momento, son todas especulaciones de que esas palabras estaban dirigidas a Evelyn Beltrán, la nueva novia de Costa. Pero la realidad, es que por ahora no hay nada confirmado. Eso sí, lo cierto es que con solo esas palabras los fans ya se volcaron a comentar y de lo lindo.

Algunos de los fuertes comentarios que recibió fueron: "Qué bueno te quedó ????????"; "le están tirando indirecta a la novia de Toni Costa, ella no se lo quitó a nadie"; "hay que agradecerle al viento lo que se lleva, muy bien Adamari"; "la mejor manera de digerir problemas es reír", entre otros.

El verdadero Toni Costa en La Casa de los Famosos 2

La Casa de los Famosos 2 está a punto de comenzar en unos pocos días y Toni Costa ya está dando qué hablar. Envió un fuerte mensaje: “Prepárense para conocerme de verdad”. El bailarín español, aseguró que una vez allí dentro, las personas ahora sí podrán conocer su verdadera historia, cómo es él y de dónde viene.

Por el momento, con esta entrada triunfal, el ex de Adamari López se distanciará no solo de su pequeña Alaïa, sino también de su nueva novia Evelyn Beltrán, con quien vive un romance que hasta ahora va viento en popa.

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos…” expresó Toni Costa en sus redes sociales.

¿Crees que a Adamari López le moleste todo lo que Toni Costa pueda llegar a decir en La Casa de los Famosos 2?