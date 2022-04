Cómo se conocieron Toni Costa y Evelyn Beltrán

Toni Costa, es un bailarín que se hizo conocido mundialmente por su relación con la actriz puertorriqueña, Adamari López. De esa relación tuvo a su única hija llamada Alaïa Costa López. Junto a ella comparte diversos momentos que se viralizan en las redes sociales. Además el famoso artista está pasando por un gran momento en su vida ya que el amor tocó nuevamente a su puerta.

Desde hace aproximadamente siete meses Toni Costa está en una relación amorosa con la influencer Evelyn Beltrán. Este amor estuvo envuelto en una serie de críticas ya que para muchos la bella morocha fue el motivo de que Costa terminara su romance con Adamari López. En esta nota repasamos cómo se conocieron esta mediática pareja.

Fue Toni Costa el primero en revelar al sitio La Opinión que su historia de amor con Evelyn Beltrán inició gracias a la zumba (baile que practica profesionalmente), pues, gracias a ello pudo viajar hasta donde vivía quien hoy es su pareja. En esa ocasión Toni dijo: "La zumba es quien me da a mí la oportunidad de viajar mucho, y entonces pues fui a dar una clase a Austin, Texas, de donde es Evelyn. Empezó mi clase y Evelyn no estaba, yo tampoco la esperaba obviamente porque ni la conocía, a los 5 minutos aparece por la puerta, y digo: Wow, qué morena”.

Posteriormente a ese encuentro, la pareja tuvo una de sus primeras citas en un café y a partir de ese momento comenzaron una relación de amor que cada día crece más y se fortalece pese a las críticas de las personas que los acusan de haberles sido infiel a sus antiguas parejas. Sobre ese primer encuentro Costa dijo: “Fuimos por un café, platicamos y fue como que, ‘oye te conozco de toda mi vida’, complementamos como almas gemelas. Es que no lo puedo explicarlo, tú y yo lo sentimos”.

Actualmente, tanto Toni Costa como Evelyn Beltrán, comparten fotos juntos en sus cuentas oficiales demostrando el gran amor que se tienen. Hace un par de días, la bella morena, le dedicó un posteo en su perfil de Instagram. El mismo consiste en una foto de ellos junto a la frase: "Happy Saturday y’all! In a world where you can be anything you want, please choose to be kind!" (¡Feliz sábado a todos! En un mundo donde puedes ser lo que quieras, ¡elige ser amable!).