De qué trata realmente “Andrea”, el nuevo tema de Bad Bunny

Desde hace algunas semanas, Bad Bunny daba algunos adelantos de lo que sería su nuevo material de estudio. Primero había lanzado un video protagonizado por el actor español Mario Casas, luego, el cantante compartió en su cuenta de Instagram la imagen del disco y la listas de las canciones que lo compondrían, sorprendiendo a sus fans al conocer que serían dos discos, uno con once temas y otro con 12. Lo concreto es que desde este 6 de mayo el álbum del “conejo malo” titulado “Un verano sin ti” ya está disponible, y como era de esperarse, está causando furor, al punto de convertir el nombre del cantante en trending topic debido a que es uno de los artistas más populares del momento.

Una de sus canciones habla de un feminicidio

En redes sociales se convirtió en tema de conversación el análisis y la difusión de la letra de uno de los temas que incluye el nuevo disco del puertorriqueño, debido a que visibiliza la violencia de género. Se trata de la canción “Andrea”. Su letra ha llamado la atención porque tiene estrofas muy fuertes que hacen referencia al acoso, la violencia hacia la mujer e incluso el feminicidio. “Quiere quedarse en PR, no irse pa’ ningún estado, pero todo se ha complicado. Como si ser mujer fuera un pecado. Que cuando compre pan no le piten. Que no le pregunten que hizo ayer. Y un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten”, dice la letra.

Con respecto a esta letra circula la teoría en la que aseguran que Bad Bunny dedica esta canción a un caso de feminicidio ocurrido en Puerto Rico, donde la víctima fue Andrea Ruiz, una joven puertorriqueña que fue encontrada calcinada en una paraje de una carretera. Este caso generó una enorme indignación contra las autoridades en 2021, ya que la joven había denunciado en su momento a su agresor pero no le hicieron caso. Cabe destacar, que el cantante no ha confirmado ni descartado que loa canción esté inspirada en Andrea Ruiz.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del puertorriqueño, había anunciado en enero pasado su próxima gira mundial llamada “”World’s Hottest Tour”. Uno de los países donde despierta más entusiasmo es Maxico, donde tiene pactadas fechas en Monterrey y en Ciudad de México, donde se presentará em uno de los escenarios más grandes que tiene este país, el