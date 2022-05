El cambio de look de Aneliz Aguilar que revolucionó las redes

Los hermanos de la Dinastía Aguilar, cada tanto revolucionan las redes con alguna noticia, comentario o presentación. Esta vez, fue Aneliz Aguilar, la influencer de moda y hermana de Leonardo y Ángela Aguilar, quien recientemente mostró un radical cambio de look. Las reacciones fueron insólitas, sobre todo, de un integrante de su familia.

Aneliz Aguilar revolucionó las redes con su cambio de look e inmediatamente, tanto Ángela como Leonardo Aguilar, reaccionaron, pero mientras la cantante quedó encantada con esa nueva imagen, el hermano hizo un comentario ¿inapropiado?

La hija del cantante de música ranchera, Pepe Aguilar, no sigue los pasos ni de su padre, ni de sus abuelos y hermanos. Sin embargo, como influencer ya se ha ganado relevancia en las redes sociales.

El radical cambio de look de Aneliz Aguilar

La joven Aneliz Aguilar tiene 24 años y cada tanto deja impactados a sus miles de seguidores en su Instagram. Como buena influencer de moda, está constantemente activa mostrando los mejores y más actualizados looks que son tendencia. Pero, esta vez, decidió compartir una serie de imágenes donde se dejó ver que cambió el color de su cabello.

De tener una melena castaña oscura pasó a un rubio ceniza y además de que revolucionó las redes con la foto, Aneliz resaltó su innata belleza luciendo un crop top negro y una camisa blanca. Para acompañar la fotografía con su cambio de look escribió:

"I heard blondes have more fun…. I’ll let you know if it’s true" (Escuché que las rubias se divierten más... Te dejare saber si es verdad).

La joven hija de Pepe Aguilar, que celebró su cumpleaños 24 el pasado 7 de abril, ya se viene posicionando muy fuertemente como una influencer de moda en Instagram. Posee más de 755 mil seguidores con quienes comparte tips y consejos sobre las últimas tendencias y eso, la ha colocado como una auténtica fashionista.

Aunque es una pasión que comparte con su hermana menor, la cantante Ángela Aguilar, que también es un ícono de estilo, la joven busca -desde hace años - que este sea su trabajo.

Ángela Aguilar y Leonardo reaccionaron: ¿pelea de hermanos en las redes?

Es de público conocimiento que los hermanos Aguilar tienen una excelente relación y eso se ve constantemente en sus redes donde comparten gran cantidad de contenido e interacciones. Sin embargo, las cosas no siempre les salen bien y en algunos momentos se hacen bromas en las que pareciera que se pelean.

Así sucedió con esta reciente publicación de Aneliz Aguilar donde mostró su cambio de look. Mientras que Ángela Aguilar la felicitó, Leonardo reaccionó con un comentario donde escribió: "Es un filtro" y ella terminó dando una respuesta pidiéndole que se callara: "cállese, no mientas" fue como le respondió la influencer a su hermano menor.

Ahora habrá que ver si su hermano está o no en lo cierto. ¿Tu crees en el cambio de look de Aneliz Aguilar?