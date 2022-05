Karol G: por este motivo no quiso grabar "Sin pijama" con Becky G

Karol G está pasando por uno de los momentos más grandes de su vida. Su carrera se encuentra en uno de los puntos más altos ya que sus canciones son de las más escuchadas y sus presentaciones, por diferentes partes del continente, cuentan con un lleno total de espectadores. Esto quedó confirmado en el Festival Coachella 2022 donde la cantante de pelos azules brilló arriba del escenario durante dos fin de semanas del mes pasado.

El éxito de su carrera se transforma en premios y reconocimientos. A finales de abril, Karol G se coronó como la mujer más ganadora de la noche, con seis estatuillas, en los Latin American Music Awards. Ella no pudo estar en este evento debido a su preparación para el festival mencionado anteriormente. Esto causó una gran tristeza entre sus seguidores que esperaban verla recibir dichos premios.

Recientemente la intérprete de la canción "Tusa" fue tendencia en diversos portales de espectáculos por unas declaraciones que realizó para un medio de su país. Las mismas tenían que ver con los motivos que llevaron a Karol G a no ser parte de éxito mundial "Sin pijama" de Becky G. La misma cuenta actualmente con miles de millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Karol G confesó que fue invitada a colaborar en el tema “Sin Pijama” con Becky, pero lo rechazó porque la letra era muy fuerte. “Cuando escuché Sin Pajama, era un poco distinta a lo que es ahora”, dijo la colombiana. Además la cantante nacida en Medellín agregó: “Yo grabé mi parte, pero pasó que en la canción hay cosas con las que no concuerdo. Además, cuando yo saco una canción, me gusta decir que la siento, que es lo mío y es lo que yo soy”.

Finalmente Karol G dijo: “Primero, el coro decía eso, que íbamos a fumar marihuana sin pijama y yo decía ‘no, yo canto eso y a mí no me lo cree nadie’. Yo le dije a Becky: si tú no fumas marihuana, yo tampoco, entonces, ¿para qué lo vamos a cantar en una canción? De pronto, la parte de la canción que decía que somos perras en la cama me parecía un poco fuerte”. Lo cierto es que esta canción fue cantada por Natti Natasha y se convirtió en una de las más escuchadas del género urbano.