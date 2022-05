Ricardo Montaner comparte su primera foto con su nieta Índigo

Desde la llegada de Índigo, la hija de Evaluna y Camilo, Ricardo Montaner no ha dejado de compartir con todos sus seguidores el amor que le tiene a su nietita. Ahora, el orgulloso abuelo publicó una foto en sus redes sociales donde se lo ve cuidando a la nueva integrante de la familia, cosa que enterneció a su legión de seguidores.

El compositor venezolano, compartió a sus más de 8.1 millones de seguidores en Instagram un momento junto a la bebé que nació en el mes de abril pasado. El cantante es el más emocionado de la familia y ha dado detalles actualizados de la pequeña al decir que Índigo se parece mucho a su hija Evaluna.

Ricardo Montaner, de 64 años, ha regresado de su gira y ya se encuentra en su residencia de Miami, Florida, en Estados Unidos. De esta manera, aprovecha este tiempo de descanso para ver a su nieta más pequeña, y es ahí donde capturó el momento que luego publicó en su cuneta oficial de Instagram. “Respirando plenitud” es la frase que acompañó a la imagen de un Ricardo Montaner sonriente acostado en la cama. Aunque al principio pareciera ser una selfie, si se observa con detenimiento se puede ver que no está solo, pues a lado de él se observan los pies con medias color rojo de Índigo. El compositor también etiquetó a los padres de la pequeña, Evaluna y Camilo, por lo que los fans de la famosa pareja también pudieron ver la fotografía. “Esa nena no sabe en medio de cuanto amor vino a este mundo”, “abuelo enamorado”, va a ser la consentida del abuelo, no tengo dudas”, “el abuelo feliz”, ya te imagino cantándole todo el día, mirándola con ojitos de amor”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Los Montaner

Recientemente se ha anunciado que el clan Montaner tendrá su propia serie. Un reality donde mostrarán cómo viven una de las familias más populares del momento. En el programa participarán Evaluna y Camilo, Ricky y Mau junto a sus parejas, Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez. La compañía encargada de desarrollar la producción es NTERTAIN, y comentó que será una serie documental “sin libreto”, en el que los Montaner mostrarán su día a día de una manera más profunda de la que lo hacen en las redes sociales.

Con respecto a este nuevo proyecto, Ricardo Montaner explicó que la idea de hacer una serie así, fue algo que surgió y se discutió durante el confinamiento con su familia. “Reavivamos las expectativas que teníamos de hacer un programa juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que sentimos significa la unión familiar. Comunicar que se puede ser feliz en medio de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa y de las amenazas que nos rodean”, dijo el compositor venezolano.