Otro look de Zendaya que se volvió tendencia

Los primeros meses del año son un lujo para los amantes de la moda. Ceremonias, shows, entregas de premios y, en todos ellos, la gran protagonista siempre es la esperada alfombra roja. Allí desfilan los looks y vestidos de los que se hablará por semanas. Así ocurrió con Zendaya el pasado marzo durante la entrega de los Premios Oscar, quien con un conjunto espléndido pero de detalles simples, cautivó a las más jóvenes del otro lado de la pantalla y dio una excelente idea para asistir a una fiesta de graduación y ser el centro de las miradas.

La alfombra roja siempre ha sido una gran fuente de inspiración. Y, una vez más, somos testigos de ello. El conjunto utilizado por la protagonista de Euphoria, compuesto por una original camisa blanca satinada corta y una falda fluida, de tiro alto, cola y lentejuelas enamoró a miles de personas pero, sobre todo, a sus fans. Este diseño lo firmó Pier Paolo Piccioli para Valentino Haute Couture.

Zendaya en los Premios Oscar.

Este conjunto se convirtió en tendencia porque inspiró de una forma muy acertada a Katie Melzer, una joven deportista estadounidense que protagonizó la última historia viral de las redes sociales. Para la fiesta de graduación de su instituto, decidió recrear el atuendo de Zendaya de una manera tan precisa que el resultado conquistó, incluso, a la propia actriz. Es que, a su outfit, no le faltó ni un solo detalle.

Katie Melzer luciendo el look Zendaya.

La ahora popular Katie apostó por una falda muy similar a la de la actriz, también con lentejuelas plateadas, pero sin la cola extra larga que llevaba el diseño original. En la parte superior, llevó una blusa satinada, transformándola en un modelo crop top elegante increíblemente parecido al de Zendaya. Por último, quiso perfeccionar la recreación añadiendo varias pulseras en los antebrazos, como las que llevaba la intérprete y un collar plateado a juego con el atuendo completo.

La actriz no sólo es muy querida por los papeles increíbles que interpreta que traspasan la pantalla, también ganó mucha popularidad después de oficializar su relación con Tom Holland y, ahora, sus fans la miran prácticamente con una lupa porque percibe muy bien los detalles que realzan su rostro y su figura y, últimamente, no falla. Y vos, ¿qué te vas a poner para la próxima fiesta? ¿Te animarías al look Zendaya?