Así comenzó la historia de amor entre Camilo y Evaluna

Actualmente, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry tienen una de las relaciones más tiernas y queridas dentro del mundo del espectáculo y la música. Con millones de seguidores alrededor del mundo disfrutan su camino juntos. La pareja está casada desde 2020 y son padres de Índigo, su primera hija. A continuación te contamos cómo fue su historia de amor.

Camilo y Evaluna: La historia de amor contada por ellos mismos

Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, se encontró por primera vez a Camilo Echeverry en Colombia. Como se nombró anteriormente, aunque se habían cruzado en un evento, todo quedó allí en una simple presentación. Se conocieron, pero no pasó de una foto y de una dedicatoria por una canción que justo había sacado el cantante colombiano:

“En ese momento fue muy normal porque ella tenía novio y yo tenía novia” contó el propio Camilo en su canal de YouTube. En el mismo vídeo, ambos explicaron cómo se conocieron y por su parte, Evaluna aseguró que fue ella quien dio ese primer paso.

Se animó a escribirle luego de ese encuentro fugaz: “Yo le escribí por un mensaje directo de Twitter, ‘oye, mira lo que me acabo de encontrar, que era el sencillo, espero que todo esté muy bien, espero que Dios te bendiga, etc”.

En el mismo mensaje, la hija de Ricardo Montaner se animó a más: “Oye, últimamente he estado pensando mucho en ti (…) yo de atrevida le dije: ‘oye, esto de Twitter de mensaje directo es súper complicado, no me avisa cuando me llegan los mensajes, ¿me pasas tu Whatsapp?”.

Luego, con el pasar de los días, entre varias conversaciones por videollamada y algunos mensajes de texto que iban y venían, la relación comenzó a crecer hasta que se volvieron inseparables.

A través de canciones: La pareja más tierna de las redes sociales

Por su parte, Camilo reveló que desde un principio se sentía muy nervioso tan sólo por verse con la hija de Ricardo Montaner. Después de algunas salidas que tuvieron, le pidió que fuera su novia y ella sin dudarlo aceptó. Fue la canción Medialuna, que publicó el colombiano en su disco Por Primera Vez en 2020 la representación de la conquista.

Formalizaron su noviazgo como corresponde y con el tiempo fueron creando distintos proyectos juntos como canciones y hasta un canal de YouTube donde comparten actualmente muchas de sus aventuras. Mientras, la relación con sus respectivos padres se afianzaba aún más y lo expresaron en las canciones ‘Desconocidos’ y ‘La boca’, entre otros.

Cuando quisieron contar la historia de amor que tienen, interpretaron ´Por Primera Vez”. Es una canción donde comparten lo que sienten estando juntos y la bendición de poder amarse: “Por primera vez un amanecer bonito, por primera vez lo que quiero y necesito, por primera vez hoy duerme el cielo conmigo, por primera vez yo volví a nacer contigo”, dice parte de la canción.

Así de bonita ha sido su historia de amor, que hoy ya lleva 7 años y se transformó en una familia con la llegada de Índigo. A ti, ¿Te gusta la pareja que hacen?