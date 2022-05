Julián Gil contó con detalles los motivos de ruptura con Marjorie de Sousa

A veces, en una relación, el amor sincero no basta. En necesario compromiso, responsabilidad, cumplir las promesas que se hacen y mirar hacia el mismo punto en el horizonte para caminar juntos y a la par. En entrevista con Yordi Rosado, el actor Julián Gil recordó detalles de su vinculo con la venezolana Marjorie de Sousa, cómo se conocieron, las razones de su primera ruptura y el momento en el que supieron que se convertirían en padres de Matías.

“Nosotros tuvimos una relación en 2011, estábamos haciendo una novela juntos. En aquel entonces, ella tenía pareja y yo también. Trabajamos hasta el final de esa novela, nos dejamos de ver un tiempo, nos reencontramos en Miami y comenzamos a salir. Yo decidí terminar esa relación en mayo de 2011 por motivos de incompatibilidad, no me sentía a fin ni cómodo con ella, por sus diferentes personalidades”, relató el actor de La Herencia.

Tras esta ruptura, no volvió a saber de Marjorie hasta 2014, año en que nuevamente coincide con ella en otra telenovela. “Empezamos a trabajar en este proyecto y ahí nos hicimos grandes amigos. Éramos tan amigos que se terminó mudando al edificio donde yo vivía, a ella le encantaba el departamento donde yo vivía, así que ayudé a que consiguiera un departamento. Nos hicimos más amigos porque hasta vecinos éramos”, agregó Gil.

Por esos tiempos de amistad intensa, la venezolana le lanzó varias indirectas para retomar el vínculo, sin embargo, él siempre tuvo claro que como pareja no funcionarían, lo que le dio pie a que contara cómo decidieron darse una segunda oportunidad. “Siguió pasando el tiempo, ella sí que me tiró alguna que otra indirecta para volver, pero yo sólo la quería como amiga (…) Un sábado hice un asado, la invité, empezamos a tomar, me emborraché y me levanté a la mañana siguiente con ella en la cama”, confesó el actor.

Después de ese episodio, la relación de amistad siguió como si nada hubiera pasado, transcurrieron algunos días hasta que ella lo llamó para contarle que le quedaban por grabar los últimos capítulos de la telenovela que estaba haciendo. Todo marchaba con total naturalidad, hasta que un día Marjorie decidió contarle que estaba embarazada.

La noticia implicó un “baldazo de agua fría” para el actor pero aclaró que nunca se borró. De inmediato le propuso a Marjorie empezar desde cero para darle una familia al bebé. “Incluso, hasta me comprometí con ella, le di el anillo, era la primera vez que le daba un anillo de compromiso a alguien. Se lo doy con toda la ilusión de casarme, de formar una familia. Entonces, ella se tiene que ir estando embarazada a España a hacer una película, regresa cuando el bebé tiene siete meses dentro de su panza y a mí me toca irme a hacer una película”, detalló Julián.

La historia romántica de amistad empieza a tener los primeros roces cuando se cumple un mes del nacimiento de Matías. “Un mes antes de que el bebé llegara al mundo, nos vamos a vivir juntos, pero la mamá de ella tiene un problema bien grave de alcohol y esa convivencia a mí se me volvió una tortura. Hasta ahí, Marjorie y yo sólo habíamos discutido, pero después de que el nene cumplió su primer mes, fue horrible porque su mamá no me dejaba acercarme a mi hijo, no me dejaba tocarlo”, aseguró Gil.

Julián Gil comenzó a padecer la convivencia con la mamá de Marjorie al punto de tener ataques de ansiedad. Resolvió darle tres opciones a su prometida para deshacerse de la madre y poder vivir tranquilo con su mujer y el niño recién nacido. Pero la actriz se lo retrucó y le dijo “mi mamá no se va de esta casa. Tu tienes dos opciones, o te quedas o te vas, y si te vas, voy a entender que nos abandonaste”.

El actor de La Herencia se marchó y ese fue el punto de inicio del conflicto legal y mediático con Marjorie de Sousa que tiene entre la espada y la pared a Matías, el niño, y que aún se debe resolver. Sea cual sea la resolución, esperamos lo mejor y más sano para el niño.