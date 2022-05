El desgarrador testimonio de Alejandra Espinoza por no poder tener más hijos

Las preguntas “¿cuándo le vas a dar un hermanito?” y “¿para cuándo el segundo?” lamentablemente son moneda corriente. El grave problema detrás de estas, es que la gente no sabe el trasfondo, si se trata de una decisión personal o de alguna condición médica, tal como le sucedió a Alejandra Espinoza.

La actriz confesó que le suelen preguntar mucho el motivo por el que no tiene más hijos, así que después de transitarlo y superarlo decidió abrir su corazón y confesar que lo ha intentado y no ha podido quedar embarazada.

“Últimamente, he estado haciendo muchas entrevistas y como que a la gente no le cae el veinte que si yo no tengo otro hijo no es porque no quiera, es porque no he podido; entonces, a mí ya llegó un momento en que yo ya lo acepté, o sea, ya no lloro cuando lo cuento y ya no me siento mal cuando lo expresó”, dijo la protagonista de "Corazón Guerrero”.

Alejandra Espinoza aceptó que no podrá tener más hijos

La actriz comentó que desde hace mucho tiempo ella junto a su esposo Aníbal Marrero le han intentado dar un hermanito a su hijo Matteo. Pero, por motivos que no ha revelado, no han podido lograrlo.

"Si no se puede, no se puede, ya son cosas que están fuera del control de mi esposo, fuera de mi control. Llega un punto en el que todos tenemos que superar nuestros traumas", confesó Alejandra Espinoza.

Después de llorar mucho y sentir angustia durante mucho tiempo, finalmente se dio cuenta que con un hijo es más que suficiente, asegurando que la felicidad no está en tener 2, 3 o 4 sino en saber disfrutar lo que se tiene y la familia hermosa que ha construido.

Es por todo esto que el pasado día del niño decidió dedicarle una publicación muy especial a su pequeño hijo: “Amo que le pones buen rollo y una sonrisa a todo lo que haces, me inspiras, me llenas y me eres más que suficiente. Además de que tu flow natural me vuelve loca, #FelizDiaDelNiño”.

Lo bueno es que Alejandra Espinoza finalmente ya puede ver todo lo bonito que tiene en su vida, su carrera, su esposo y su hijo. ¡A seguir adelante!

