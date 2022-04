El triste anuncio de Jim Carrey que da la vuelta al mundo

"Amo mi vida espiritual", fue la frase que utilizó el actor canadiense para ponerle fin a su extensa y exitosa carrera en la actuación. Hace unos días Jim Carrey anunció que se retira de la actuación. El comediante lo confirmó esta semana en una entrevista para el programa estadounidense Access Hollywood.

En mencionado programa Carrey afirmó que: “Realmente me gusta mi vida tranquila, y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo, y realmente amo mi vida espiritual, siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. ¡Yo soy suficiente!”, expresó el protagonista de la película "Tonto y re tonto".

Además Jim Carrey agregó que sólo volvería a la actuación "si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso”. A sus 60 años, el talentoso intérprete prefirió tener una vida más tranquila y disfrutar de los logros que ha obtenido en toda su carrera.

Actualmente, Jim Carrey está en la promoción de la segunda parte de la película “Sonic 2”, uno de sus éxitos de taquilla. Una vez termine toda la parte promocional que le corresponde, se retirará de la actuación para comenzar a disfrutar de su nueva vida lejos del mundo de Hollywood.

Algunas de las películas más memorables de Jim Carrey son: en la década del 90, La Máscara, Una Pareja de Idiotas, El Show de Truman, Mentiroso Mentiroso, Batman Eternamente, Ace Ventura. Mientras que en los 2000, algunos de los títulos son: Todopoderoso, El Grinch, SÍ Señor, Irene yo y mi otro yo, Los Fantasmas de Scrooge, Una pareja Dispareja.