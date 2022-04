Crecen los rumores de separación entre Will Smith y Jada Pinkett Smith

A esta altura es imposible salir ileso de un chiste que no causó gracia a nadie y de una trompada transmitida en vivo en la televisión internacional. Si todavía quedan dudas, se le puede preguntar al actor Will Smith que, desde la última entrega de los Premios Oscar, no para de recibir malas noticias.

Año tras año, la ceremonia que celebra el mayor galardón a la industria cinematográfica genera un nuevo escándalo para no defraudar a los televidentes y no pasar desapercibida. Este 2022 los Premios Oscar pasaron a la historia con un episodio jamás visto cuando Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock luego de una desafortunada broma que hizo sobre Jada Pinkett Smith, su esposa. Un mes después, el protagonista de King Richard se encuentra alejado de las cámaras en un retiro en el que busca encontrar serenidad y procesar todo lo ocurrido.

Will Smith ya fue sancionado por La Academia y no podrá asistir a los Premios Oscar a lo largo de la siguiente década. Sin embargo, las penalidades no finalizaron allí. Su esposa, Jada, declaró que “él exageró y ella no le había pedido que la defendiera” luego de la broma de Chris Rock. Lo cierto es que la opinión pública criticó la actitud violenta de Will pero también la de la actriz que no defendió a su esposo que tanto amor le demostró.

Las sanciones continúan

Las declaraciones de la protagonista de Matrix no se limitaron solo al día después del hecho. Posteriormente se conocieron otros dichos donde aseguró que “ella nunca quiso casarse con Will Smith”, una afirmación que ofendió a los fans del actor que está atravesando el peor momento de su vida personal y la persona que más debería acompañarlo le está dando la espalda. De hecho, muchos se atrevieron a señalar a Jada como una “esposa tóxica”.

“Considerando todo lo que ha sucedió en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una profunda curación. Algunos de los descubrimientos que hemos hecho en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento”, expresó la actriz en su programa Red Table Talks levantando la sospecha de que quizás el matrimonio está herido con un probable divorcio en puerta.

Mientras tanto, Will Smith no se librará fácilmente de una acción tan relevante como el golpe que le dio a Chris Rock en los Oscar. En lo profesional, ya le cancelaron proyectos tanto en DC Comics como Netflix. En lo personal, aparentemente su esposa tiene la intención de abandonarlo. El actor debe tomarse un tiempo para serenarse y esforzarse por volver a establecerse en la industria cinematográfica y como un “hombre de familia realizado”.