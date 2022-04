Igual a su madre: así de bonita luce actualmente la hija de Salma Hayek

Salma Hayek, es una de las artistas latinas más importantes de la la industria del cine mundial. Esto principalmente se debe a que es dueña de un brillante talento que a diario cosecha más seguidores en todas partes mundo. Además la bella latina ha participado en largometrajes que han sido furor en la industria del cine y este año va por todo con importantes actuaciones.

Sin embargo en esta oportunidad, la talentosa mexicana, es tendencia en diversos portales de noticias del mundo del espectáculo por una producción de fotos que compartió junto a su hija para la revista Vogue México. En las imágenes que compartió Salma se puede observar lo bonita que está su hija Valentina Paloma Pinault a sus 14 años.

Hace unas algunas horas, la protagonista de la película "Frida" compartió parte de esa sesión de fotos y su hija acaparó las miradas de sus seguidores. Tanto es así que el posteo publicado en su perfil oficial de Instagram cuenta con casi medio millón de likes y miles de comentarios alabando a las dos latinas. Además junto a las fotografías, la popular mexicana, escribió una descripción que dice lo siguiente:

"Qué gran regalo anticipado para el Día de las Madres. Me encantan estas fotos hermosas de @nicobustos, y este momento tan especial con mi Valentina. ¡Gracias @voguemexico!".

Valentina Paloma Rinault Hayek ya era famosa desde antes de nacer. La hija de Salma Hayek y François Henri Pinault vino al mundo en septiembre de 2007, pero se supo que su madre, una de las más famosas actrices mexicanas, estaba embarazada de ella en marzo de ese mismo año.

La joven de 14 años siempre ha sido muy autónoma a la hora de vestir, y ahora lo es para maquillarse. “Desde pequeña nunca me dejó escogerle su ropa, y eso siempre me gustó, además con el maquillaje es muy buena. Yo soy buena para el maquillaje, pero ahora ella me enseña a mí”, indicó para dicha revista la protagonista de "Eternals".