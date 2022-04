Diego Boneta firmó un importante acuerdo con Amazon para producir series y películas

Tras el éxito alcanzado como protagonista de la serie de Luis Miguel en su primera temporada, Diego Boneta se convirtió en productor de la segunda y tercera entrega donde cuentan la vida de “El Sol” de México. Ahora, con su productora “Three Amigos” ha firmado un importante acuerdo con Amazon Prime Video donde producirá y protagonizará una serie de programas en desarrollo, así como también será el responsable de generar películas, series y reality shows exclusivos para la plataforma de streaming.

De esta manera, el actor mexicano de 31 años, tendrá un papel destacado en los nuevos contenidos que Amazon lance a partir del año que viene. “Me siento honrado de comenzar esta emocionante alianza con Prime Video”, dijo en un comunicado. “Nuestra pasión compartida por contar historias auténticas es el núcleo fundamental de esta asociación, y no podría estar más emocionado de trabajar con Jennifer Salke y todo el equipo de Prime Video para crear proyectos increíbles que repercutirán en audiencias de todo el mundo”, continuo. “Quiero poder tener los pies en ambos lados, hacer proyectos de Estados Unidos y México, un poco estar campecheando (intercalando) entre ambos mundos y distintos tipos de proyectos, algunos comerciales y otros festivales. Y quiero estar un poco en todo”, añadió.

Por su parte, Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, expresó “Estamos entusiasmados de expandir nuestra relación con Diego Boneta y todo el equipo de Three Amigos. No podemos esperar a que nuestros clientes vean lo que Diego y Three Amigos tienen en puerta mientras trabajamos en contenido nuevo y atractivo para las audiencias de Prime Video en México y en todo el mundo.”

Otra de las voces de Amazon que expresaron su emoción fue la de Alonso Aguilar, director de Amazon Originals local, Prime Video México. “Como servicio de transmisión líder, Prime Video empodera a los increíbles creadores con los que trabajamos, y no podríamos estar más emocionados de comenzar a construir nuevas historias con Diego y su equipo”, dijo.

La hermana del cantante, Natalia Boneta, también formará parte de esta alianza, ya que es socia de la productora Three Amigos. “Ha sido increíble poder trabajar de cerca con el equipo de Prime Video. Es muy especial el haber encontrado una familia de individuos talentosos y dedicados que mutuamente comparten nuestro, amor por contar historias multimedia e una escala global”, comentó Natalia.