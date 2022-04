Otra demanda más para Paulina Rubio

Paulina Rubio, una de las cantantes pop más populares de habla hispana, fue demandada nuevamente por su ex pareja Gerardo Bazúa, padre de su hijo menor Eros, quien solicita la custodia total del menor. Esto surge en medio de la gira “Perrísimas Tour” que está llevando a Paulina junto a Alejandra Guzmán a presentarse en varias ciudades de Estados Unidos.

El programa “Ventaneando” de TV Azteca accedió a los documentos de la demanda de Bazúa, quien aparentemente ya no quiere compartir la custodia de su hijo con la cantante. De esta manera, solicitó a la Corte Familiar de Miami que le otorguen la custodia total de su hijo Eros, de 5 años, argumentando que Rubio ha propiciado el retraso escolar del niño debido a sus constantes ausencias a clase, así como también, por haberlo sacado del país sin avisarle.

Gerardo Bzúa señaló en su demanda que la artista no tiene interés en las necesidades académicas del niño, pues éste no asiste regularmente a clases, y esto ha afectado su desempeño, a tal punto que fue enviado nuevamente al kínder. Por otra parte, solicitó también quedarse con el pasaporte de Eros, ya que Paulina lo habría sacado del país sin previo aviso, y que se le sea informado con cinco días de anticipación de los viajes que pueda realizar su hijo.

Caso Bazúa

No es la primera vez que Paulina Rubio y Gerardo Bazúa están en un pleito legal por su hijo, y que el año pasado el padre ganó una demanda solicitando ver más de 20 minutos a su hijo, tiempo que le había asignado para estar con el pequeño. La pareja no se casó, por lo que no lleva el apellido Bazúa, esto permitió que la custodia total quede en poder de la “Chica Dorada”. En ese momento Gerardo también había solicitado que le pagara una indemnización, manutención y seguro de vida. Gerardo Bazúa ganó esta demanda, sin embargo,, firmó un acuerdo de confidencialidad pòr el que no puede revelar información de los términos a los que llegaron.

Caso Colate

Hace unas semanas se supo que Paulina estaba siendo demandada por el empresario español Nicolás Vallejos, conocido como Colate, en los mismos tribunales de Miami, para obtener la custodia total de Andrea Nicolás, hijo de ambos. Según el documento, los motivos de la demanda están vinculados con el hecho de que el menor contrajo covid-19 y no fue atendido debidamente por la cantante. Así como también, algo similar a Bazúa, por una carta recibida del colegio donde cursa su hijo donde se le pide a la cantante más conciencia con las asistencias del niño.