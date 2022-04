Esta es la marca que Lady Di nunca usó para vestirse

Cuando hablamos de estilo y elegancia, la Princesa Diana es un referente. Y es así que hasta hoy, la fallecida Lady Di es un ícono de la belleza mundial. Con su personalidad ha deslumbrado e inspirado al planeta entero, y el mundo de la moda ha tenido un antes y un después de Diana, ya que sus modelos marcaban tendencia cada vez que hacía una nueva aparición. Todos los diseñadores y marcas morían por vestirla, pero ella definitivamente evitaba a una.

Era fanática de los bolsos Dior y del hermoso vestido negro de Versace que usó en un evento días después que anunciara su divorcio. Sin embargo hay una marca que nunca pudo darse el lujo de trabajar con la Princesa ni que sus prendas fueran vestidas por ella. Recibía hermoso vestuario de todos los grandes de la alta costura, pero tajantemente decía “no” a Chanel.

¿Por qué Diana no usaba nada de Chanel?

Según el diseñador australiano Jayson Brundson, quien estuvo con Lady Di es su último viaje por aquel país en 1996, esta marca le recordaba la infidelidad de su ex marido, el príncipe Carlos.

El diseñador reveló la reacción que obtuvo de Diana, al sugerirle que se pusiera unos zapatos Chanel. Contó que la princesa había elegido un vestido Versace pero que no sabía con qué accesorios combinarlos. “Salió con las manos llenas de zapatos y bolsas y las dejó en el sillón. Me dijo: ¿qué te parecen? Entonces comencé a revisar lo que había y encontré unos zapatos Chanel, así que le dije: estos irían muy bien con el vestido Versace” declaró Brundson. La respuesta de Diana dejó conmovido al diseñador porque cuenta que la vio estremecida, triste y completamente devastada. “No, no puedo usar C´s estrelazadas o dobles. Son Camila y Carlos”, fueron las palabras de la princesa.

Por supuesto Jayson le ofreció otro par de zapatos, pero esta anécdota quedó marcada en la historia como la triste razón por la que Lady Di nunca usó Chanel, pue no quería que el logo de la marca le recordara la infidelidad del príncipe Carlos y Camila.

El Príncipe Carlos y Camila

El affair que mantuvo Carlos con Camila Parker fue, sin duda, uno de los escándalos de la realeza británica más grandes de la historia. Pero la relación entre ambos comenzó en 1970, mucho antes de que el príncipe conociera a Diana. E más, si Carlos no hubiese ido a cumplir con sus deberes en la Marina Real, posiblemente Camila se hubiera convertido en princesa. Pasó que, cuando el hijo de Isabel II volvió, Camila ya estaba comprometida con el oficial Andrew Parker, quien sería su esposo finalmente. Diez años después, Carlos conocería a la princesa Diana.