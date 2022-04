Así comenzó la historia de amor entre Ángela Aguilar y Gussy Lau

Luego de la confirmación del romance entre Ángela Aguilar y Gussy Lau que desató polémicas en las redes sociales, te contamos cómo comenzó el romance entre estos dos artistas. El compositor de 33 años conoció a la menor del clan Aguilar a finales de 2021, cuando fue contratado por su padre Pepe Aguilar para trabajar en la disquera Equinoccio Records.

Fue ahí cuando Lau tuvo el primer contacto con Ángela, que debido a la rutina y actividades laborales que desarrollaban pasaban mucho tiempo juntos. De esta manera, se fueron acortando los lazos y creciendo la conexión sentimental entre ambos. Sin embargo, la pareja se consolidó en febrero de este año, así lo reveló el propio Gussy luego del escándalo que se desató con la filtración de las fotografías donde aparece con la hija de Pepe Aguilar.

Ángela ha procurado mantener su vida privada muy cuidada y alejada de cualquier tipo de polémicas, por lo que se sabía poco de su situación amorosa y detalles de sus relaciones. De hecho, todo esto la tomó por sorpresa ya que según la joven artista se sintió violentada en su privacidad.

¿Qué pasó cuando se filtraron las fotos?

Cuando la semana pasada salieron a la luz las fotos donde mostraban a Ángela y a Gussy en una situación cariñosa, la cantante se descargó diciendo: “me siento violentada, me siento violada en la posibilidad de tener yo mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen”. Ante esto, la cantante dijo sentirse defraudada por alguien en quien confiaba bastante, y destacó que “esto es una invasión a mi derecho de yo poder escoger que anuncio, que no anuncio, que digo, que no digo, que saco, que no saco, porque creo que yo ya merezco tener esa opinión”.

Por su lado, y aunque en algún momento lo había negado, esta vez Gussy no tuvo problemas en aceptar la relación que mantiene con la artista mexicana y aseguró que su familia estaba al tanto del romance. “Ok, andamos juntos, y para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era un problema, todo se estaba manejando en privado”, indicó.

En medio del escándalo, el compositor también trató de bajar los decibeles asegurando que tiene la aprobación de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, padres de su pareja. “Ya Ángela conoce a mis papás. Ya todos se conocen” comentó. Sin embargo, una fuente cercana a la familia Aguilar aseguró que la familia no está contenta con el romance que mantiene Ángela con el Lau, 15 años mayor que ella. Según la fuente, “lo que él hizo fue un abuso de confianza. Ellos le abrieron la puerta y él se aprovechó de eso cortejando a una niña. Él tiene 33 años”.