Cardi B y otras famosas que triunfan en OnlyFans

OnlyFans está siendo invadida por muchas famosas, entre ellas Cardi B que es una de las artistas que más dinero viene acumulando por una cuota de 4.99 dólares al mes. Descubre quiénes más están revelando su costado más sensual en la plataforma más polémica del momento.

Así como la cantante, rapera, compositora, actriz y empresaria estadounidense Cardi B está mostrándose en OnlyFans, hay muchas otras famosas más que ya descubrieron este interesante mundo donde se obtienen buenas ganancias. De igual manera, están quienes todavía no se animan y lo están evaluando.

Cardi B se muestra en OnlyFans ¿con que objetivo?

Belcalis Marlenis Almánzar, más conocida popularmente por su nombre artístico Cardi B, tiene 29 años. La rapera ha abierto su perfil en OnlyFans, pero al parecer no lo hizo como Aaron Carter, que dejó totalmente a todos boquiabierto con el contenido explícito de su perfil. La idea de estar dicha plataforma -al menos por ahora – es para hacer promoción de sus lanzamientos.

Sería como un Instagram, pero pago. Eso es lo que ha comentado la artista en sus redes sociales, donde ya promocionó cuál es su perfil: “Vale chicos, ya podéis suscribiros a mi OnlyFans. Sí, voy a ir subiendo el Cómo Se Hizo de ‘WAP’ ahí. Y contenido de mi día a día. Por cierto, para los rumores que van circulando: no, no voy a enseñar mi toto, mis tetas ni mi culo. Link en la bio, va a ser un lugar para mí y mis fans.”

Cardi B aclaró que solo va a compartir el contenido que antes sólo estaba en sus redes sociales, como Instagram. La diferencia, es que ahora lo hace al precio de 4,99 dólares al mes.

Famosas que están en OnlyFans

Sin dudas, se vio una invasión de famosas en la nueva plataforma para adultos más viral. Aunque inicialmente, nació como un sitio de contenido por suscripción para quienes deseaban ganarse un dinero extra, cada vez son más los famosos que están sacando una buena tajada a este modelo un poco polémico y cuestionado en las redes sociales.

Según aseguran, de esta manera, a través de OnlyFans, las famosas evitan filtraciones (y chantajes) de fotos y vídeos. Además, según dicen ellas mismas, les aporta la posibilidad de tener el control de su propia imagen.

Además de Cardi B hay otras famosas que triunfan en OnlyFans y entre ellas ya se vieron Bella Thorne, la joven de 22 años que sobrecargó la plataforma en agosto del año pasado cuando se presentó por primera y en un día embolsó un millón de dólares.

La cantante peruana Leslie Shaw también le estaría sacando provecho a su popularidad para generar más dinero en OnlyFans. Aunque aseguró que hay meses buenos como otros no tanto, estaría ganando cerca de 4 mil dólares, lo que al año significaría 48 mil dólares.

La ex porrista del Sport Boys, Deysi Araujo también ya tiene una cuenta y lo hizo para poder costear los estudios de su hijo. No obstante, aseguró que se encontrarán con contenido sensual, pero no explícito.

Aunque se podría seguir nombrando muchas más famosas que triunfan en OnlyFans, el perfil más buscado hasta el momento es el de Belle Delphine. Aunque ya era una cantante y estrella de películas, la joven se hizo conocida por sus videos en YouTube. Ahora, seguir a Belle tiene un valor de 35 dólares por mes y ya cuenta con más de 5 mil publicaciones.