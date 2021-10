La joven cantante y diva del rap se llama Belcalis Marlenis Almánzar y es más conocida por su nombre artístico, Cardi B. La rapera, compositora y actriz estadounidense de 29 años sin importarle el qué dirán, salió con todo a presumir de sus lujos.

El 11 de octubre, la rapera cumplió 29 años y lo festejó a lo grande, pero no solo porque su celebración fue por todo lo alto, sino porque mostró el impresionante regalo que le hizo su marido Offset.

Así es la multimillonaria mansión de Cardi B por dentro

Cardi B ostenta su fortuna como pocos y mostró a través de un video en sus redes sociales, su nueva multimillonaria mansión por dentro y por fuera. El artista Offset es quien se la ha regalado en la tierra de sus orígenes, en República Dominicana.

Ese mismo día fue tal la sorpresa que ni siquiera la mismísima cantante lo podía creer. Así, con todas sus emociones dejó ver a sus más de 112 millones de seguidores las primeras imágenes de la impactante propiedad.

"FUENTE: La Opinión"

Mientras se la veía entusiasmada y recorriendo la enorme mansión dijo: "¡No me puedo creer esto! Esto fue tan increíble para mí". En un mensaje, la cantante asumió que le había compartido a su marido las ganas que tenía de invertir en una propiedad de esa magnitud en República Dominicana

Sin embargo, nunca se esperaba que ese deseo se cumpliría tan pronto. "Pensaba que él no estaba de acuerdo conmigo y prefería invertir en otras cosas. ¡Qué equivocada estaba!", explicó la cantante, visiblemente emocionada.

Así es la multimillonaria mansión de Cardi B por dentro, tiene todos sus espacios inmensos y de lujo. Cuenta con 6 enormes habitaciones rodeadas de grandes ventanales, 7 cuartos de baño, un jardín tropical y unas vistas que verdaderamente son paradisíacas.

Originalmente, la idea fue de Offset, que decidió antes consultar al padre de Cardi B. Antes de dar el paso, éste lo animó de inmediato a lo que ella dijo: "Mi padre y tú (y el bebé) son los hombres más importantes de mi vida y me hace muy feliz que estén tan unidos y tengan ese lazo".

Si en algún momento la pareja estuvo en crisis, parece que quedó en el pasado porque ahora están más que felices, no solo con la llegada de su segundo hijo, sino con esta multimillonaria mansión en el medio del paraíso. "Te amo tanto que no puedo esperar a que se me pase la resaca para demostrarte todo mi amor", expresó la cantante.

¿Ya la conocías por dentro? Mira el tour completo que compartió Cardi B en sus redes.