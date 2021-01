Imparable: Cardi B protagonizará su primer film

La rapera de ascendencia latina Cardi B se lanzará con la empresa de liderar un elenco y protagonizar una nueva comedia como resultado de su incursión a la industria cinematográfica; en la cual viene abriéndose camino, desarrollando diversos papeles secundarios.

La rapera, compositora e incipiente actriz estadounidense ya había debutado en la gran pantalla con un papel secundario en "Hustlers", la exitosa cinta de 2019 que protagonizó Jennifer Lopez.

Además de este film tiene pendiente el estreno "F9", la novena entrega de la exitosa saga de acción "Fast & Furious" y en la que secunda con su rol grandes nombres de reconocidos actores como Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodríguez, Helen Mirren o John Cena.

Según informo el medio Variety, "Assisted Living" – tal es el nombre del filme- sería una comedia que gira en torno a una delincuente que, tratando de escapar de la Policía, acaba disfrazándose de anciana y escondiéndose en la residencia donde vive su abuela.

Producida por los estudios Paramount y con un guion firmado por Kay Oyegun, que ha trabajado en series como "This Is Us", la cinta aún no tiene confirmado quién se sentará en la silla de dirección. Tampoco se han confirmado otros nombres para que formen parte del elenco. Recordemos que Cardi B viene de un año con varias conquistas tras ser nombrada mujer del año por la revista musical Billboard, que destacó su carrera estelar pero también su faceta empresarial, su defensa de la justicia social.