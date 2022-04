Así fue como los hijos de Ricky Martin descubrieron que su papá es famoso

Lo único más lindo que Ricky Martin y sus hijos es la reacción que los pequeños gemelos tuvieron al enterarse de la fama de su padre.

La mayoría de las personas tienen padres maestros, médicos, vendedores o lo que sea, pero siempre trabajos más “comunes” en donde la fama no se ve involucrada. Todos en algún momento imaginamos cómo sería ser famoso, pero nunca analizamos cómo sería ser hijo de una de las celebridades más grandes del mundo, como Ricky Martin.

Cuando se es chico, debe ser muy difícil descubrir el hecho de que alguien tan cercano a ti sea un ídolo para otras personas. Eso fue lo que le sucedió a los hijos de Ricky Martin cuando se dieron cuenta que es una estrella.

¿Cómo se enteraron los hijos de Ricky Martin que es famoso?

Desde que son muy pequeños los hijos de Ricky Martin lo acompañan a casi todos sus conciertos, siempre lo veían actuar y cantar arriba del escenario, aunque nunca se habían dado cuenta de la dimensión de su fama. Eso es porque durante muchos años disfrutaron el show desde el costado del escenario, por lo que no veían las luces, la gente y todo lo que esto implica.

Un día, cuando Ricky Martin pensó que ya tenían la edad suficiente, les dijo que fueran al frente del escenario y que se sentaran junto al público para que pudieran disfrutar del show completo. Al terminar la presentación, los dos pequeños corrieron hasta donde se encontraba su papá y le dijeron: “Papi, eres Ricky Martin”.

Al escuchar esto el boricua les dijo: “No soy Ricky Martin, soy su padre”. Aunque ellos le volvieron a repetir la misma frase, quedaron totalmente sorprendidos. Ese fue el momento en que todo cambió.

El asombro por la fama de su padre no les duró mucho a Valentino y Matteo, quienes rápidamente se convirtieron en sus críticos más severos. Siempre le comentan las partes de las canciones que no les gustan o los pasos de baile que según ellos no debería de hacer. El cantante asegura que es muy difícil escucharlos pues él toma su opinión muy en serio y a veces pueden ser muy duros.

¿Qué sucederá con los hijos más chicos de Ricky Martin, cuando se enteren de la fama de su padre?