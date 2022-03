El famoso cantante que grabó el disco de Espinoza Paz con el que saltó a la fama

La gran oportunidad a Espinoza Paz le llegó cuando mostró algunas de sus creaciones a El Coyote, un popular y famoso cantante de banda de Sinaloa. La historia detrás de ambos artistas, no se conoce del todo. Sin embargo, ambos se han ayudado para dar el gran paso a la fama.

El Coyote grabó el disco de Espinoza Paz

El famoso cantante que grabó el disco con las canciones Espinoza Paz, como “Besitos En El Cuello”, “Prohibido” y “Para Impresionarte”, entre otras que se convirtieron en éxitos de inmediato, fue El Coyote.

Aunque en varias oportunidades se dijo que existía una mala relación entre ambos, la realidad es que el sinaloense dijo que, por el contrario, él siempre había pedido oportunidades. "Yo cantaba con 'El Coyote', a quien muchos de ustedes conocen y después de tres tocadas me corrió de su banda, entonces le pregunté a su representante que por qué me hacían eso, que yo necesitaba trabajar y no me dijo nada", comentó.

En tono de broma agregó: "Le dije que algún día yo también sería famoso, y se lo comenté a muchos, pero me corrieron hasta de mi casa".

Eran buenos amigos: ¿Quién lanzó a la fama a Espinoza Paz?

Fue cuando al regresar a México, luego de un largo tiempo, Espinoza Paz comenzó su carrera en la música haciendo de compositor para otros artistas. Posteriormente, como se nombró anteriormente, fue descubierto por El Coyote, quien, ni bien lo escuchó quedó impresionado por su talento, y decidió grabar sus primeras canciones. Incluso, eran muy buenos amigos.

¿Cómo se dio a conocer Espinoza Paz?

En cuanto a la trayectoria musical de Espinoza Paz, vale destacar que fue a los 26 años que recién lanzó su álbum debut de estudio Paz en tu corazón, que lo dio a conocer inmediatamente en el mundo artístico. Luego, apareció Del Rancho Para El Mundo en el año 2010, y fue el álbum por el que fue nominado al Grammy Latino y recibió su primer disco de oro.

Quién es “El Coyote”

José Ángel Ledezma Quintero es su verdadero nombre, más conocido popularmente como El Coyote nació el 1° de noviembre de 1970 en Coyotitan, Sinaloa. Previo a hacerse conocido, en sus inicios con la música soñaba con ser beisbolista, pero a los 19 años eligió su verdadera vocación, la música. Mientras todo sucedía, poco a poco se fue ganando su apodo artístico y se ganó su propio lugar con su banda.

Vale recordar que en dicha banda estuvo durante 10 años. Se llamaba Tierra Santa, de El Coyote. Falleció en el año 2015 tras recibir una descarga eléctrica.

¿Ya conocías la relación entre ambos artistas?