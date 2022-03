Rubén Blades alzó su voz en el conflicto entre Residente y J Balvin

El valorado músico panameño Rubén Blades ingresó al terreno del escándalo que tuvo lugar hace unos días en las primeras planas de los medios debido a la ‘tiraera’ dedicada por el rapero Residente a J Balvin.

En el marco de la BZRP Session #49 el puertorriqueño exlíder de Calle 13, arremetió contra su compatriota con críticas e insultos sin atenuantes.

El conflicto entre ellos había tenido su origen en ocasión de la entrega de los premios Grammy Latinos 2021, a la que Balvin, enojado por la falta de valoración al género urbano y al reggaetón, incitó a un boicot contra los premios y llamó a sus colegas a no asistir a la entrega, que en esa oportunidad rendía homenaje a Rubén Blades.

Visiblemente enojado, René Pérez (Residente) cuestionó al autor del disco “Colores”: “Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", arremetió.

Y aunque el tiempo ha pasado, la tensión sigue intacta, y así lo dejó ver Residente en su sesión con el argentino Bizarrap, en la que dedica varios minutos a insultar a Balvin.

Varios músicos de la escena se pronunciaron sobre el episodio, llamando a la concordia entre los artistas y a no incitar la violencia.

Sin embargo, en las últimas horas, apareció en la escena el renombrado Rubén Blades, con un mensaje para sus colegas.

Mediante un rap titulado “No le pongan atención a esas cosas”, el legendario músico, actor y activista panameño expresó su punto de vista.

"Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, a José o a René porque los quiero como hermanos”, comienza aclarando su canción.

“Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo ‘Rubencito, águila no caza mosca’. No es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor. Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, el oro jamás compra a quien su alma no vende”, arrojó, en lo que podría ser una alusión al afán por lo material que Residente denuncia sobre J Balvin.

“Al ánimo caldeado, recomiendo darle fin, cálmense escuchando el álbum del año, ‘Salswing!’ ‘Salswing!’ en Puerto Rico el 14 de mayo, no se lo pierdan”, animó el músico, publicitando su disco en el país natal de ambos protagonistas del escándalo.

“No le pongan atención a esas cosas, no le pongan atención a esas cosas", concluyó.