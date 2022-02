Así se encuentra Frida Sofía tras su detención en Miami

Frida Sofía estuvo tras las rejas por “irrumpir el orden público” en un el lujoso restaurante de Miami Beach. La hija de la estrella mexicana Alejandra Guzmán paso ese episodio tan vergonzoso donde también fue acusada de no pagar una botella de agua.

Luego del lamentable episodio y con Sofía en libertad, el tío de la joven fue interceptado por algunos reporteros de los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aseguró que la integrante de la dinastía Pinal se encuentra en perfecto estado.

Frida Sofía en su departamento. Fuente: Instagram @ifridag

“Ella está increíble, está trabajando en un nuevo proyecto, de unas nuevas canciones y todo está increíble con Frida, echándole muchas ganas y saliendo adelante”, comentó el empresario y hermano del padre de Frida, Pedro Moctezuma.

Sin embargo, no quiso revelar si la modelo y cantante Sofía iniciará un proceso legal en contra del restaurante donde fue arrestada ya que se está diciendo muchas cosas sobre la detención. Pero su tío prefirió no hacer frente a las preguntas: “No quiero hablar de ese tema, no voy a hablar”.

Frida Sofía. Fuente: Instagram @ifridag

Hace unas semanas, Pedro Moctezuma externó estar muy preocupado por su sobrina, pues la también influencer de vida fitness, Frida Sofía, quedó muy triste tras la muerte de su hermana Natasha. Al ser cuestionado por este tema, del cual Frida no se habría repuesto emocionalmente, no quiso dar detalle y pidió respeto al dolor de la familia.

Tanto la familia de su mamá Guzmán y su padre Moctezuma están muy preocupados por el estado de ánimo de Frida. Se especula desde su entorno que comenzaría con una terapia de ansiedad.