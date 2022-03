Este fue el motivo por el que William Levy nunca se casó con Elizabeth Gutiérrez

Los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez formaron una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Estuvieron juntos durante casi 20 años y formaron una hermosa familia, aunque nunca se casaron.

En un principio, la protagonista de “El fantasma de Elena” y “El Analia” sí quiso pasar por el altar y formalizar un casamiento con el padre de sus dos hijos y lo presionó para que tomara una decisión al respecto, aunque con el paso del tiempo terminó renunciando a esa idea.

"Antes sí quería, y yo estaba como: 'Vale, ¿cuándo nos vamos a casar?'. Pero ya ni lo pienso", reconoció Elizabeth durante entrevista al programa 'The Break at Programa 7' en Univisión.

Su cambio de opinión se debió en gran medida a la llegada al mundo de sus retoños, Christopher y Kailey, los cuales se transformaron en el único vínculo que necesitaba para sentirse unida al guapo cubano de por vida.

“Ya me siento casada, la verdad. Creo que el mayor compromiso es una familia, mucho más que un matrimonio”, insistió sobre su historia de amor, que no se desarrolló como ella esperaba, pero que no cambiaría por nada del mundo. “Nunca pensé que iba a ser así, pero imagínate… fue al revés. Así quedaron las cosas y no pasa nada. Realmente no es tan importante como lo era antes”.

¿Por qué William Levy nunca se quiso casar?

"Siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre", confesó en algún momento William Levy. Y aclaró que nunca se casó, no por el hecho del compromiso, sino porque le gusta sentir que está en un lugar porque así lo desea no porque sea una obligación.

Para el actor cubano, cuando dos personas quieren estar juntas tienen que hacerlo porque lo deciden día a día. Tiene que ser algo que nazca y surja libremente. Para William Levy lo más importante es tener la libertad de poder estar en donde quiere y disfrutar de esos momentos sin presiones.

De hecho, lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, pues su relación con Elizabeth Gutiérrez ha tenido muchas idas y vueltas. El amor entre los dos nació en el 2002 cuando participaron en el reality show “Protagonistas de telenovela”. Años después y ya con un hijo anunciaron que habían decidido separarse. En el 2009 volvieron a darse una oportunidad y le dieron la bienvenida a su hija, aunque el amor duraría poco y para el 2011 romperían nuevamente.

Después de pasar varios años separados, en el 2014 anunciaron que habían decidido retomar su vínculo amorosa. Este fue el periodo más largo en el cual permanecieron juntos, hasta hace unas semanas atrás que comunicaron a través de sus redes sociales que no estaban juntos.

¿Esta vez la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez será definitiva?