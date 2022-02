Así es como la familia de Vicente Fernández recordará al “Charro de Huentitán”

Vicente Fernández Gómez, será conocido siempre mundialmente como el “Charro de Huentitán”. El cantante de ranchera y además empresario, productor y actor mexicano falleció a los 81 años el pasado 21 de diciembre. Su hijo, Alejandro Fernández y su nieto, Alex Fernández, lo recordarán en lo que hubiera sido su cumpleaños n° 82.

Foto Instagram: alexoficial

El Charro fue reconocido mundialmente por su trabajo musical y por eso recibió dos Premios Grammy, ocho Premios Grammy Latinos y obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, en el año 2010 alcanzó una cifra récord ya que superó los 60 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Vicente Fernández dejó un importante legado en el mundo artístico debido a que su hijo, Alejandro Fernández es uno de los artistas pop latino más importantes del mundo. Al igual que su padre, también recibió Premios Grammy y una estrella en Hollywood. No quedó ahí el amor por la música ya que su hijo, Alex Fernández, a diferencia de su padre y su abuelo, es un cantante de música regional mexicana.

Antes de morir, el “Charro de Huentitán” le hizo un pedido exclusivo a su nieto Alex. Fue el joven quien confesó lo que le pidió su abuelo: Me pidió que me hiciera metas, que me propusiera de todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera”. Además, agregó que pese a haberles dolido la pérdida de Vicente Fernández, su estado de salud en el hospital no era bueno.

Foto Instagram: @alexfernandez.g

Con motivo de lo que hubiera sido el festejo 82 del Charro, su familia confirmó que se reunirán en el rancho y compartirán una comida juntos, tal como lo hacían cuando Vicente estaba todavía con vida. En los próximos meses saldrán dos series que retratarán la vida del cantante, una por Netflix y otra por Televisa. Sin embargo, una de ellas está basada en un libro no autorizado por la familia Fernández.