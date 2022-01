Shannon de Lima conquistó a todos con su hermosura

La ex pareja del cantante latino Marc Anthony, Shannon de Lima, volvió a atraer las miradas de sus más de 2 millones de seguidores en la red social Instagram. La modelo venezolana nos tiene acostumbrados a mostrarnos el día a día de su vida y por supuesto el festejo de sus 33 años no iba a ser diferente.

En la mañana de su aniversario De Lima aprovecho las olas de la playa para mostrar su escultural cuerpo y produjo una foto increíble con el mar detrás y una bikini para el infarto. Es evidente que el tiempo no pasa para la ex de Anthony ya que no se le observa ni un gramo de grasa y mucho menos estrías y celulitis. Este nuevo año sin dudas será para explotar las redes.

Fuente: Instagram Shannon de Lima

En ese posteo Shannon coloco un mensaje de puro agradecimiento a todas las personas que apoyan permanentemente su trabajo “HAPPY BIRTHDAY TO ME. Gracias a todos por sus lindos mensajes. Hoy a celebrar la vida, la familia, el amor, los amigos y todo lo lindo que Dios me regala”.

Como no podía ser de otra manera, la ex de Marc Anthony cerró el día del comienzo de sus 33 años con una nueva foto que muestra el muy buen gusto y glamour que tiene. Se la ve a de Lima con un vestido negro muy corto y trasparecías que hacen lucir su bello cuerpo. Como la noche daba para significar un nuevo año, se colgó un saco blanco que hace una combinación espectacular.

Fuente: Instagram Shannon de Lima

En esta foto de cierre de cumpleaños, Shannon de Lima se contó a sus fans como finalizó su natalicio agradeciendo el cariño que recibe todos los días “About Last Night y pasé un Cumpleaños muy feliz. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos”.