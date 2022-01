Todo sobre los rumores de la boda de Yalitza Aparicio

En el 2018, tras haber protagonizado la película “Roma”, Yalitza Aparicio saltó a la fama y su vida cambió por completo. Desde ese momento, no ha parado de ser el centro de atención de rumores, chismes, halagos y críticas.

El más reciente rumor, que comenzó a tomar mucha fuerza, era que la actriz oaxaqueña había tenido una boda en secreto. Todo fue escalando hasta que, finalmente, ella fue la que se encargó de aclarar si era verdad o no.

¿Se casó Yalitza Aparicio?

“Con muchos, marido, divorciada, amantes… ¡muchos!, pásenme el dato y yo les digo de quién. Ahora he perdido tanto el piso y la humildad que ni yo misma me invité a mi boda, no lo sabía, pero bueno, siguiente”, fue lo que contestó Yalitza Aparicio ante los rumores de su supuesta boda.

Con su respuesta, dejó totalmente en claro que, por el momento, continúa siendo una mujer soltera y, de paso, aprovechó para realizar una irónica referencia a todos aquellos que aseguran que se le subió la fama a la cabeza. Sobre todo, contestándole a los periodistas que aseguran que no quiere darles entrevistas.

Y continuó diciendo: “No, no huyo de ustedes, me dan miedo y se los he dicho, nunca he huido de ustedes, simplemente es que cuando veo que todo se está saliendo de control y que entre ustedes mismos empiezan el jaloneo y las personas que están conmigo pueden salir afectada también, o han salido, y muchas veces ni siquiera se habla de eso, como ellos han salido golpeados, digo ‘no, prefiero evitarlo”.

Finalmente, respondiendo la pregunta sobre la supuesta fortuna que cobró por su participación en la película de Alfonso Cuarón, dijo: “Que me pasen el dato, ahora todo el mundo sabe mi vida y cuando lo leo es de: ‘ay, wow, eso yo no lo sabía’, datos curiosos, debo de investigar más sobre mi vida”.

¿Quién es la pareja de Yalitza Aparicio?

Actualmente, no se le conoce ninguna pareja a Yalitza Aparicio, el único novio que supimos que tuvo, fue André Montes, que, si bien ella no lo confirmó, había muchas fotos en su cuenta oficial en Instagram que dejaban su relación amorosa en evidencia.

Pero, durante el 2020, todo cambió. Salió a la luz información que dejaba muy mal parado al susodicho, pues, su expareja aseguró que era violento y un padre irresponsable. Después de esas declaraciones, tanto André Montes como Yalitza Aparicio borraron todas las imágenes en las que se los podía ver juntos.

¿Cuándo crees que el amor volverá a golpear la puerta de Yalitza Aparicio?