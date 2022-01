Por qué se divorciaron Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

El año pasado fue un 2021 a todo ritmo para Jennifer Lopez tanto el lo personal como así también en lo laboral. En la primera instancia el año no empezó de la mejor manera ya que finalizó su noviazgo con su prometido, el ex beisbolista, Alex Rodríguez. Este anuncio fue através de un comunicado exclusivo para el portal de noticias "Today". Los motivos fueron principalmente por diversos rumores de infidelidad por parte de Rodríguez. Una vez más la bella cantante latina se convierte en la soltera más codiciada de la industria.

En tanto que como mencionamos anteriormente parte del comunicado que la pareja reveló al mencionado portal dice lo siguiente: "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo".

Por su parte, los rumores de separación cuando López compartió una serie de selfies del set de su nueva película, "Shotgun Wedding", y su anillo de compromiso no aparecía en las fotos. Esto no pasó desapercibido por su seguidores que instalaron la versión en las redes sociales.

Pese al comunicado que publicaron ambos artistas, la cantidad de versiones que salieron sobre el verdadero motivo de la separación inundaron la red. Es que según afirman fuentes cercanas a la ex pareja, Alex Rodríguez, tuvo varias infidelidades que se han dado a conocer luego de su ruptura, al parecer el ex beisbolista no podía controlar sus impulsos.

Cambiando de tema el 2021 terminó de la mejor manera en cuanto a lo personal ya que Jennifer lopez volvió con su ex novio Ben Affleck por lo que hoy en día JLo la está pasando de maravillas con el famoso actor de Hollywood. Además sus hijos tienen casi las mismas edades y se llevan de la mejor manera.