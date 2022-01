Así lucía cuando estaba embarazada la hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana

No hay dudas de que Marco Antonio Solís, se ha convertido en uno de los cantantes latinos más importantes de todo el mundo. Es que las canciones del famoso artista mexicano han traspasado las barreras de los idiomas y han sido coreadas por personas de todas partes. Sin embargo,en esta ocasión hablaremos de su hija la cual pertenece a su primer matrimonio y que además cuenta con una gran popularidad en todo el continente que crece a diario en las redes.

Beatriz Adriana Solís es hija del primer matrimonio, como mencionamos anteriormente, que tuvo El Buki con la cantante mexicana Beatriz Adriana. Asimismo con su padre posee una excelente relación ya que constantemente comparte fotos junto a él. Además con sus hermanas Marla y Alison, que pertenecen al matrimonio que El Buki tiene con Cristy Salas, también se lleva de la mejor manera.

Por su parte, la hija mayor del talentoso cantante mexicano, asistió a finales del año pasado junto a sus medias hermanas a los conciertos que brindó Marco Antonio Solís junto a Los Bukis tras 25 años de ausencia en los escenarios. Además hace algunos días atrás Beatriz Solís festejó el cumpleaños de su pequeña hija y su padre estuvo presente junto al resto de su familia.

Sin lugar a dudas, esta gran popularidad que posee la hija mayor de Marco Antonio Solís se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando la gran figura que posee como así también sobre todo lo que comparte.

Beatriz Solís en esta ocasión compartió un video en su perfil de su cuenta oficial de Instagram donde se la ve embarazada cantando arriba del escenario. Además agregó un sentido mensaje que dice lo siguiente: "Viendo videos en mi Instagram de hace años…. Aqui embarazada de mi hija, tenía 5 meses (no se me notaba mucho) pero yo siempre con la intención de salir adelante haciendo lo que amo que es la música … me conmueve mucho este video por el momento en que personalmente yo estaba pasando… exhausta, hormonal, con responsabilidades enormes, pero nunca cobarde… Gracias a todos los que me han brindado su amor y que creen en mí cuando a veces no he creído en mi misma… y más que nada, a tod@s los que se sientan que ya no pueden más siempre recuerden lo lejos que han llegado".