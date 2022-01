Todo lo que Christian Nodal le dejará a Belinda cuando se casen

El cantante Christian Nodal tiene tan solo 22 años, pero ya está pensando en su testamento para que todos sus bienes sean repartidos entre sus futuros hijos y futura esposa, Belinda. El artista habló sobre este tema para dejar en claro cómo se prepara para firmar el documento y cuáles son sus deseos.

Cuando fue consultado sobre si la cantante española estaría en su herencia, indicó que si se casa con ella como está planeado, absolutamente sí. “Todavía no tengo un testamento porque, realmente, no tengo que dejarle a un hijo o alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer cuando considere que estoy en una etapa más grande y mi carrera esté más concluida”, afirmó.

Aún no hay fecha de casamiento entre Christian Nodal y Belinda, pero ambos tienen muchas ganas de convertirse en marido y mujer. Lo cierto es que la pandemia de coronavirus está retrasando los planes, principalmente porque quieren festejarlo a lo grande, con una mega fiesta llena de amigos y familiares.

También mencionó la posibilidad de tener hijos en el futuro cercano y aseguró: "Los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino en que Dios nos está guiando y de momento es todo lo que hay”. Los cantantes aún son muy jóvenes y, antes de planear formar una familia juntos, quieren viajar y seguir disfrutando en pareja.

Los bienes que Christian Nodal que le daría a Belinda

Ambos forman una de las parejas más consolidadas y exitosas de México. El artista de "Me dejé llevar" cosechó una gran fortuna en su corta carrera, que lo ayudó a darse todos los gustos posibles, como comprarse un jet, una Ferrari e incluso se colocó un diente de oro, algo muy común entre los cantantes y los deportistas.

A Christian Nodal le gusta presumir sus lujos y en Instagram publicó una foto posando junto a un auto increíblemente hermoso: una Ferrari 488 Pista que puede costar hasta $600.000 dólares. Además, le gusta vestir marcas costosas como Moschino y una vez en Twitter escribió: "Después de que esta noche casi se cayera mi jet como que le agarré más amor a la vida".

El artista alcanzó la fama apenas debutó, gracias a su tema "Adiós, amor" que lo posicionó como uno de los cantantes más populares de la música regional mexicana. Hoy se encuentra muy feliz con Belinda, con quien proyecta una familia y ya dejó en claro que todos sus bienes materiales también serán de ella. ¿Te gusta esta pareja?