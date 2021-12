El noble gesto de Belinda que da la vuelta al mundo

Hace días Belinda fue noticia por sus cambios de look navideños y por las declaraciones del cantante Christian Nodal, su novio, que comento que ella le cambio la vida desde que están juntos. Incluso se rumorea que ya contrajeron matrimonio pero no salió a la luz. Al parecer no fue solo a Nodal a quien le cambio la vida para bien.

Nacida en España, pero con una vida hecha en México, país que adopto como suyo, Belinda, actriz y cantante se puso el traje de Mama Noel y logró hacer feliz a cientos de familias con un acto de amor que la caracterizó a lo largo de su carrera. Se trata de una donación a decenas de niños con cáncer a los que les dio su palabra de que los apadrinará para cuando necesiten más de medicamentos.

La cantante de “Luz sin Gravedad”, comprometida con Christian Nodal, visitó uno de los hospitales de la Ciudad de México. En el lugar entregó regalos y tratamientos que le durarán a cada pequeño al menos dos meses, y que lejos de preocuparse, confirmó que la entrega de este lunes pasado es solo la primera de las que más niños se verán beneficiados en los próximos días.

Fuente: Instagram @belindapop

La actriz de 29 años, conversó también con los padres de sus ahijados y ofreció un discurso motivador para los presentes. "A todos y todas los que estén en tratamiento quiero pedirles por favor que nunca pierdan la fe, porque la fe mueve montañas y yo sé que juntos, con ayuda de su familia, vamos a salir adelante porque nada es imposible". Además, las palabras de Belinda continuaron con un compromiso que deberá ser mutuo: "Me tienen que prometer de verdad que le van a echar todas las ganas y que el próximo año voy a regresar y todos van a estar mejor, todos van a salir adelante y todos van a ser muy, muy felices”.

Fuente: Instagram @belindapop

En sintonía de la época navideña, Belinda se solidarizó con otros infantes y entregó regalos como peluches, cobijas, ropa, abrazos y fotografías que los niños le pedían en donde se forjaron lazos de amistad. Incluso, en la convivencia en la terraza del hospital, los niños con cáncer y sus familiares pudieron celebrar con un poco de pastel. Belinda les dio más que un regalo, les dio esperanzas y así lo notaron los presentes.