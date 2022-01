Pedro Rivera Jr. habló por primera vez sobre los problemas de su familia

Pedro Rivera Jr es uno de los hermanos de la famosa cantante Jenni Rivera quien muriera en el 2012 a los 43 años en un accidente aéreo; tras su fallecimiento fue otra miembro del clan, Rosie Rivera, quien tomó el mando de las finanzas de sus empresas y recientemente tras 9 años de su muerte, los hijos de Jenni han acusado a su tía por malversación de fondos. Los escándalos tras las declaraciones de los sobrinos de Rosie no han cesado y Pedro quiso salir a poner paños fríos y conciliar la situación en su familia.

Durante la carrera de la famosa cantante norteamericana de música regional mexicana, Jenni; supo hacer negocios y montar toda una dinastía empresaria en torno a ella y apoyada por su familia. Desde su fallecimiento, su hermana menor Rosie Rivera tomó el mando de las finanzas de la empresa y fue hasta después de 9 años que los hijos de Jennie, tras una auditoria hecha a su gestión, la acusaron públicamente por malversación de fondos y esto desató la polémica y los conflictos entre los familiares. Si bien en un principio Jacqie una de las hijas de Jenni dijo que el tema había quedado saldado, fue una de sus hermanas, la cantante Chiquis Rivera quien en polémicas declaraciones dijo que su tía se había apropiado indebidamente de fondos y había fraude financiero. Lo que desató el escándalo.

No ha sido hasta ahora que Pedro Rivera Jr, quien conserva un perfil bajo y no suele hacer declaraciones en torno a su familia sintió la necesidad de intervenir y dar su opinión, poniendo un tono conciliador a la dolorosa situación que atraviesa su familia por dinero. “Le he dicho a Juan (otro de los hermanos) 'ya para eso, párale por favor' porque eso está ocasionado muchos más problemas", confesó en los medios.

Y continuo comentando que por su posición imparcial y por la cual busca el dialogo y llegar a un acuerdo y paz entre familiares suele ser acusado de estar del lado de los hijos de Jenni pero el aclara que su posición está fundada en lograr la reconciliación de los suyos. “Pero me han dicho 'tú nada proteges a ellos (los hijos de Jenni), pero no es así, estoy en medio de toda la familia. Estoy tratando de traer reconciliación o paz" y continuó: "Es una cosa muy dolorosa, pero Rosie nunca ha tomado dinero así. Ella no necesita, tiene sus libros, sabe administrar, tiene su trabajo. He conocido muchos errores de Rosie, pero ladrona y ratera no”, dijo Jr.

Los Rivera. Fuente: Instagram Pedro Rivera Jr.

Pedro está buscando el cese de acusaciones y la reconciliación en pos de cuidar la reputación de su familia, un asunto que le angustia mucho “Le estamos dando más vergüenza a la gente que, lo que verdaderamente debíamos. Éramos una familia de ejemplo para muchos que quieren levantarse del suelo como mi padre y la familia Rivera lo ha hecho" y agregó: “Ahora estamos dando un muy ejemplo y eso a mí me tiene muy triste". El pastor pretende concientizar de lo importante que es diálogo mientras estemos vivos y poder estar en paz con la familia. Desde su lugar busca que no hayan conflictos y menos por dinero, lo que ha llevado a su familia a manchar la reputación de gente de trabajo y con valores. “Llegará el momento, cuando todos tengamos que partir de esta vida. Lo que menos me gustaría mirar es que vengan con sus hipocresías después de que hayan muerto”, concluyó Pedro Rivera Jr.