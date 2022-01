Galilea Montijo confesó uno de sus miedos más grandes

La presentadora Galilea Montijo confesó en su programa "Hoy" que uno de sus miedos más grandes es volver a contagiarse de Covid -19. Luego de contraer el virus dos veces, declaró tener muchas secuelas graves que han perjudicado su salud y por ello tiene mucho miedo cuando camina por la calle.

Despúes de que estallara la pandemia por coronavirus muchas personas se vieron perjudicadas por contraer la infección, que si bien algunos lograron superarla; lo cierto es que hasta el día de hoy muchos siguen padeciendo sus consecuencias. Así fue el caso de Galilea Montijo quien ya se contagió dos veces desde 2020 hasta ahora y su salud se ha visto muy perjudicada, contó la conductora.

Este martes en plena transmisión de su programa matutino Hoy la mexicana confesó sentir mucho miedo cuando camina por la calle y ve gente sin tapaboca: "Vas en el tráfico y volteas a ver a gente sin cubrebocas, yo he visto a gente y digo es neta… A mí sí me da miedo, bueno después de dos y de tanta secuela, a mí me da miedo un tercero”, dijo Gali.

A sus 48 años Montejo protege su salud con recelo ya que cuenta con algunas complicaciones que antes no tenía y que se han cronificado luego de contraer covid; como lo es la hipertensión arterial. "Mi cardiólogo me mandó unos días de descanso, ya había comentado las secuelas de Covid que traía, me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que me dan, dolores de ojo, y bueno pues la presión, literal si, ya me quedé hipertensa, el derrame de corazón, estoy con medicamento, la pericarditis también", contó al público la conductora.

Fuente: Instagram Galilea Montijo

Debido a la nueva ola de contagios que azota a varios países por estos días y considerando las secuelas que padece Galilea en su salud, es lógico pensar que un tercer contagio agravaría más las cosas. Es por esto que Montejo puso énfasis en tomar conciencia en las consecuencias que deja este virus, sobre todo a personas con una enfermedad de base o hereditaria como es su caso: "La hipertensión, una vez cuando eres detectada hipertensa es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho en la familia, tanto de hipertensión como del corazón (...) entonces sí, me tengo que cuidar”. Expresó para concluir.