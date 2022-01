Qué pasará con Galilea Montijo en Hoy 2022

El 2021 fue un año muy difícil para Galilea Montijo. Se contagió dos veces de Covid-19, su papá murió debido a este virus, su comadre Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia y se la relaciono amorosamente con uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Todo esto, sin mencionar sus largas ausencias en “Hoy”.

Después de no presentarse durante varias semanas al programa, el cual conduce desde hace más de 10 años, finalmente volvió sin dar muchas explicaciones, pero agradeciendo por todo el cariño y apoyo que recibe.

Fuente: Instagram @galileamontijo

“Siempre he pensado que de todas las cosas que te pasan, siempre te preguntas cómo para qué. Y en esta ocasión me he dado cuenta, en especial, y en general, me he dado cuenta de tanto cariño. Eso no tengo cómo agradecerlo”, dijo Galilea Montijo tras su vuelta.

“Así cerré el año, llena de mucho amor, de mucho cariño de gente que ni siquiera conozco. Y con eso me quedo, ya lo malo, si así lo queremos llamar, ya fue”.

Y terminó diciendo: “Soy una mujer que toda su vida ha trabajado, mi única intención es llevarle diversión al público, amo lo que hago. Y amo a mi familia, amo a mis amigos. Estoy arrancando el año (...) con una paz que nunca había sentido y eso es gracias a todo el cariño del que me he visto envuelta”.

¿Seguirá Galilea Montijo en “Hoy”?

Andrea Rodríguez, la productora de “Hoy” para Televisa, aseguró que no tiene planeado ningún cambio para los conductores del programa. En una reciente entrevista de radio, dijo: “El 2022 pinta bien. Y mi mamá me enseñó que cuando algo va bien no tiene porqué cambiar. Entonces, los siete conductores que tenemos se quedan igual”.

Esto quiere decir que, por el momento, seguiremos viendo a Galilea Montijo, Andrea Esalona, Raúl Arazia, Paul Stanley, Tania Rincón y Abdrea Legarreta al frente del programa. Lo que sí puede llegar a ser es que se sume alguien más al equipo y empecemos a ver una cara nueva al frente del programa.

En los últimos días se comenzó a rumorear que Carmen Muñoz, ex presentadora de Tv Azteca, se sumará a “Hoy”.

“No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocado el tema de “Hoy”. Creo que vendrán otras cosas para mí”, aseguró Carmen Muñoz sobre su regreso a Televisa.

En lo que sí veremos cambios será en el foro del programa, pues la producción tiene planeado presentar un nuevo formato 360º. Con el cual se planea ofrecerle al público un estilo mucho más dinámico y moderno. ¿Te gustaría verlo?